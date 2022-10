Dormir bien para curarse mejor

Disclosure statement

María Ángeles Bonmatí Carrión ha recibido fondos de Fundación Séneca y Ministerio de Educación y Ciencia. Así como también del Ministerio de Economía y Competitividad, Instituto De Salud Carlos Iii a través de Ciberfes (Cb16/10/00239); Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades; además de la Agencia Estatal de Investigación, a través de Rti2018-093528-B-I00 y Call H2020-Sc1-Bhc-2018-2020 (Grant Agreement 825546, Diabfrail-Latam), cofinanciado por Feder.

Eva Abad Corpa recibe fondos del Ministerio de Economía y Competitividad, mediante el Instituto de Salud Carlos III (CIBERFES, CB16/10/00239). Del mismo modo, ha recibido fondos del Ministerio de Economía y Competitividad, mediante el Instituto de Salud Carlos III, en distintas anualidades de la Acción Estratégica en Salud.

María de los Ángeles Rol de Lama recibe fondos del Ministerio de Ciencia Innovación y Universidades y la Agencia Estatal de Investigación (RTI2018-093528-B-I00), de la Unión Europea (Call H2020-sc1-BHC-2018-2020, Grant agreement 825546, Diabfrail-Latam), y del Ministerio de Economía y Competitividad, mediante el Instituto de Salud Carlos III (CIBERFES, CB16/10/00239), todos ellos cofinanciados con Fondos FEDER. Es socia fundadora de Kronohealth SL (2017), empresa de base tecnológica participada por la Universidad de Murcia (spin-off) .

Teresa Moreno Casbas recibe fondos de ISCIII

Elvira Casado Ramírez does not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organization that would benefit from this article, and has disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.