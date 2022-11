El aumento de las emisiones globales de carbono se desacelera, pero sigue en niveles récord

Disclosure statement

Pep Canadell recibe fondos del Centro de Sistemas Climáticos del Programa Nacional de Ciencias Ambientales de Australia (NESP).

Corinne Le Quéré recibe financiación del programa de investigación e innovación Horizonte 2020 de la Unión Europea en virtud del acuerdo de subvención nº 821003 (4C), del Consejo de Investigación del Medio Ambiente Natural de las Naciones Unidas en virtud de la subvención NE/V011103/1 (Frontiers), y de la Royal Society del Reino Unido en virtud de la subvención RP\R1\191063. Corinne Le Quéré preside el Alto Consejo francés sobre el clima y es miembro del Comité de Cambio Climático del Reino Unido. Su posición aquí es propia y no refleja necesariamente la de estos grupos.

Glen Peters recibe financiación del programa de investigación e innovación Horizonte 2020 de la Unión Europea en virtud de los acuerdos de subvención 821003 (4C), 820846 (PARIS REINFORCE) y 958927 (CoCO2).

Judith Hauck recibe financiación del Fondo de Iniciativas y Redes de la Asociación Helmholtz (Grupo Helmholtz de Jóvenes Investigadores Carbono Marino y Retroalimentación de los Ecosistemas en el Sistema Tierra, MarESys, número de subvención VH-NG-1301).

El instituto de Philippe Ciais recibe financiación para la investigación de la Agencia Nacional de Investigación francesa, la Comisión Europea y organizaciones privadas. Todos los resultados de la investigación se publican en literatura revisada por pares. Philippe Ciais es profesor a tiempo parcial en el organismo público de investigación del Instituto de Chipre.

Pierre Friedlingstein recibe financiación del programa de investigación e innovación Horizonte 2020 de la Unión Europea en virtud del acuerdo de subvención 821003 (4C).

Robbie Andrew recibe financiación del programa de investigación e innovación Horizonte 2020 de la Unión Europea en virtud de los acuerdos de subvención 821003 (4C), 820846 (PARIS REINFORCE) y 958927 (CoCO2) y de la Agencia Noruega de Medio Ambiente.

Rob Jackson recibe financiación de la Fundación Gordon y Betty Moore y de la Comisión de Energía de California.

Julia Pongratz does not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organization that would benefit from this article, and has disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.