El misterio continúa: los círculos de hadas son más habituales de lo que se creía

Disclosure statement

Emilio Guirado recibe fondos de Generalitat Valenciana y European Social Fund.

Fernando Tomás Maestre Gil recibe fondos de investigación de la Universidad de Alicante, el Ministerio de Ciencia e Innovación y la Unión Europea.

Jaime Martínez Valderrama recibe fondos de Fundación Biodiversidad (Proyecto ATLAS), European Regional Development Fund (FEDER) (Proyecto SUMHAL).

Manuel Delgado-Baquerizo recibe fondos de la Unión Europea NextGenerationEU/PRTR (proyecto TED2021-130908B-C41/AEI/10.13039/501100011033) y del Ministerio de Ciencia e Innovación de España (proyecto PID2020-115813RA-I00 financiado por MCIN/AEI/10.13039/501100011033)

Miguel Berdugo Vega recibe fondos del Ministerio de Ciencia e Innovación (Contrato Ramón y Cajal RYC2021-031797-I ).

José Luis Molina Pardo does not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organization that would benefit from this article, and has disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.