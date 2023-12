Konferensi iklim COP 28 hasilkan 5 keputusan besar

Disclosure statement

Mark Maslin adalah titik kontak yang ditunjuk UNFCCC untuk UCL. Ia adalah salah satu direktur Kemitraan Pelatihan Doktoral NERC London dan anggota Kelompok Penasihat Krisis Iklim. Dia adalah anggota Dewan CSR Sopra-Steria, Sheep Included Ltd, Lansons dan dewan penasihat NetZeroNow. Dia telah menerima dana hibah dari NERC, EPSRC, ESRC, DFG, Royal Society, DIFD, BEIS, DECC, FCO, Innovate UK, Carbon Trust, UK Space Agency, European Space Agency, Research England, Wellcome Trust, Leverhulme Trust, CIFF , Sprint2020, dan Dewan Inggris. Dia telah menerima dana dari BBC, Lancet, Laithwaites, Seventh Generation, Channel 4, JLT Re, WWF, Hermes, CAFOD, HP dan Royal Institute of Chartered Surveyors.

Profesor Priti Parikh adalah rekan dan wali di Institution of Civil Engineers. Dia adalah anggota Happold Foundation dan Engineers Against Poverty. Sumber pendanaan penelitian antara lain UKRI, Royal Academy of Engineering, Water Aid, British Academy, Bboxx Ltd, UCL, Royal Society dan British Council. Dia saat ini sebagian didanai oleh beasiswa Royal Academy of Engineering/Bboxx Research Chair. Konsultasinya telah menerima dana dari AECOM, Cambridge Institute for Sustainable Leadership, Water and Sanitation for the Urban Poor, UNHABITAT, Arup, ITAD dan GTZ

Simon Chin-Yee bekerja sama dengan Bank Dunia, Forum Maritim Global, dan Yayasan PBB untuk mendorong inisiatif ramah lingkungan. Beliau sebelumnya pernah menjabat posisi di Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan PBB (UNESCO), serta Konrad Adenauer fellow (KAS) untuk Pusat Keamanan Energi dan Sumber Daya Eropa, King's College London dan peneliti di London School of Energy. Proyek kolaboratif Ekonomi dan Ilmu Politik yang didanai oleh Program Universitas Arab, yang didukung oleh Emirates Foundation.