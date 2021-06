La transparence des salaires peut-elle réduire les inégalités entre hommes et femmes ?

En 2020, Petra Foubert a reçu des financements de la Fondazione Giacomo Brodolini pour travailler en tant qu’expert sur un rapport sur la transparence salariale. Le rapport était commandité par la Commission Européenne dans le but de préparer la proposition de directive sur les transparences salariales. Depuis 2010, elle a travaillé sur plusieurs rapports pour le réseau d'experts légaux de la Commission Européenne sur l’égalité entre les femmes et les hommes.

En 2020, Annick Masselot a reçu des financements de la Fondazione Giacomo Brodolini pour travailler en tant qu’expert sur un rapport sur la transparence salariale. Le raport était commandité par la Commission Européenne dans le but de préparer la proposition de directive sur les transparences salariales. Annick Masselot était assistante coordinateur du réseaux d’expert légaux de la Commission Européenne sur l’égalité entre les femmes et les hommes (2000-2007). Depuis, 2007, elle a travaillé sur plusieurs rapports pour le réseaux d’expert légaux de la Commission Européenne sur l’égalité entre les femmes et les hommes.

Partners

Grenoble École de Management (GEM) provides funding as a founding partner of The Conversation FR.

University of Manchester provides funding as a member of The Conversation UK.

University of Canterbury provides funding as a member of The Conversation AU.

University of Canterbury provides funding as a member of The Conversation NZ.

AUF (Agence Universitaire de la Francophonie) provides funding as a member of The Conversation FR.

View all partners