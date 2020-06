Lemahnya regulasi minerba berpotensi tingkatkan angka korban tenggelam di lubang bekas tambang

Disclosure statement

Anthony Bebbington menerima dana dari Ford Foundation; Climate and Land Use Alliance; SESYNC; National Science Foundation; Australian Research Council; SSHRC. Ia juga merupakan anggota Dewan Direktur Oxfam America dan Asosiasi Riset RIMISP-Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural.

Muhamad Muhdar, Tessa Toumbourou, and Tim Werner do not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organization that would benefit from this article, and have disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.