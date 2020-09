Les activités artistiques et sportives contribuent au bien-être et à la résilience

Disclosure statement

Laurie Decarpentrie est étudiante au doctorat au département de psychologie de l'Université du Québec à Montréal. Elle est membre étudiante de la Chaire UNESCO pour le Développement Curriculaire. Cette Chaire lui a remis une bourse de recherche pour financer son projet de recherche doctorale.

Tegwen Gadais est membre de la Chaire UNESCO en développement curriculaire de l'UQAM et consultant en développement international.

Claude Bélanger does not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organization that would benefit from this article, and has disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.