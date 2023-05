Les interventions réglementaires ne suffisent pas à garantir l’éthique des banquiers

Mi-mars, à la suite des déboires de Credit Suisse, en cours de rachat par sa rivale UBS, de nombreux individus affectés par le fiasco ont exprimé leur colère envers la direction qui s’est octroyée des bonus de plusieurs millions de dollars ces dernières années. Cet épisode ne contribuera pas à améliorer la mauvaise réputation que l’industrie financière a générée depuis la crise des subprimes de 2008…

Depuis cette date, de nombreuses études ont enquêté sur les raisons pour lesquelles la fraude et la poursuite irresponsable des profits restent si courantes dans les services financiers. Certains ont blâmé la culture de la malhonnêteté où l’intérêt personnel non éthique est la norme, d’autres ont pointé du doigt l’autorisation systémique ou même la célébration du court-termisme, de la cupidité et des bonus excessifs. D’autres encore ont souligné le manque d’outils appropriés pour réguler les comportements – tels que des règles juridiques imposées de manière externe et des normes modélisées par les supérieurs. Mais qu’en est-il des valeurs morales personnelles des banquiers ? Ne jouent-elles pas un rôle dans la façon dont ils résolvent les dilemmes éthiques ?

Ce qui est différent maintenant

Notre récente étude publiée dans le Journal of Business Ethics a mesuré les préférences morales pour l’honnêteté chez 89 gestionnaires de patrimoine dans une grande banque internationale basée en Suisse avec une échelle psychométrique validée. Nous avons constaté qu’ils attachaient en moyenne une grande importance à la vérité. Plus important encore, plus un répondant se souciait de l’honnêteté, plus il était susceptible de prendre des décisions éthiques dans les situations de dilemmes.

Plusieurs facteurs démographiques tels que l’âge, le genre, le niveau d’éducation ou même la rémunération variable n’ont pas eu d’effet significatif pour expliquer le choix en faveur de l’intégrité. Cependant, la connaissance des règles et des réglementations constituait également un déterminant significatif pour la prise de décision honnête.

Un gestionnaire de fortune se retrouve souvent confronté à des dilemmes éthiques, même s’ils ne le semblent pas à première vue. Prenons, par exemple, la situation suivante : en naviguant sur Facebook le week-end dernier, vous découvrez par hasard qu’un client est un cousin éloigné d’une personnalité publique récemment accusée de blanchiment d’argent. Devriez-vous le signaler à la « compliance » (conformité) ? La réponse correcte est oui, pour éviter le blanchiment d’argent potentiel. Mais qu’en est-il de cette situation : vous comprenez après une conversation avec votre client, un homme d’affaires actif dans l’industrie des télécommunications, qu’il a une relation avec un parlementaire russe. Vous avez vérifié les listes (listes noires et grises d’individus interdits ou soupçonnés de blanchiment d’argent) et rien n’apparaît. Signaleriez-vous cela à la compliance ?

Il s’agit dans ce dernier cas, d’un exemple de situation ambiguë où les lois et le code de conduite de la banque n’ont pas de réponse claire pour guider le choix. Par conséquent, le gestionnaire se retrouve face à un dilemme éthique.

Changer la culture du risque

De nombreuses réglementations cherchent à obtenir la conformité aux règles destinées à servir de modèle pour la profession ou l’écosystème de l’industrie. Par exemple, la loi suisse sur les services financiers (FinSA) exige que les conseillers en clientèle connaissent le Code de conduite de la FinSA et soient capables d’agir de façon compétente en la matière.

Une telle intervention peut être efficace si la direction l’adopte pour donner le ton. En d’autres termes, un code de conduite devient efficace à condition que la direction le communique clairement à ce sujet pour l’intégrer à la culture organisationnelle.

En effet, l’enquête a révélé que, outre l’honnêteté et la connaissance des règles des individus, la culture du risque organisationnel affectait le jugement situationnel étudié. Il existe un lien clair entre cette culture du risque d’une institution, qui englobe les normes comportementales perçues par les employés, et le nombre d’actes non éthiques commis.

Malheureusement, bien que les cadres existants pour la réglementation des risques financiers soient efficaces dans une certaine mesure, les normes qui concernent la gestion des risques non financiers restent récentes et plus difficiles à appliquer. Par exemple, la boîte à outils de renforcement des cadres de gouvernance du Financial Stability Board (FSB) pour atténuer les risques de conduite abusive, a été publiée en 2018 en tant que recommandation, et la conformité n’est pas obligatoire.

Le FSB a également émis une recommandation qui exige des structures de rémunération adéquates soient alignées sur une performance durable à long terme, mais le passage d’un climat qui privilégie les profits à court terme à un climat qui privilégie la durabilité et la résilience à long terme n’a pas encore été achevé dans toutes les grandes organisations financières.

Reconnaître la conduite éthique

Outre les codes de conduite, il existe d’autres moyens d’assurer que la motivation à agir de manière éthique reste élevée. Cela peut se faire en recrutant des individus pour qui le coût de commettre un crime moral est intrinsèquement trop élevé. Selon la théorie de l’utilité morale et les preuves issues des neurosciences, les préférences morales varient d’un individu à l’autre. Par exemple, ceux qui ressentent une forte culpabilité sont moins susceptibles d’agir de manière non éthique, quel que soit le contexte.

Une décision reste un processus d’évaluation émotionnelle et moral. Des preuves suggèrent que, pour que les professionnels de la finance prennent des décisions de manière durable, il est préférable d’exprimer toutes les valeurs, y compris la valeur pour l’environnement, en termes monétaires. Étant donné que la mise en place d’une prime éthique a produit des résultats mitigés et a suscité de nombreuses critiques, la motivation à agir de manière éthique devrait donc être promue par la reconnaissance (formelle ou informelle) et la sélection de personnes ayant de fortes préférences pour l’honnêteté. Par exemple, en sélectionnant des personnes qui valorisent l’honnêteté dans le processus de recrutement.

Malheureusement, l’éducation financière peut dégrader la valeur de l’éthique et rendre difficile le recrutement de diplômés en finance aux comportements hautement éthiques. Les cursus inculquent aux étudiants la croyance que l’éthique nécessite un effort et que les pratiques justifient l’utilisation de moyens non éthiques dans les tactiques de négociation, suivant ainsi le dogme utilitariste selon lequel une fin rentable justifie les moyens. Malheureusement, l’enseignement de la psychologie ou de la morale dans la prise de décision reste trop rare, alors que ce sont ces disciplines qui permettent de comprendre la valeur de l’honnêteté.