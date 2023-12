Les mots pour vendre le chocolat des fêtes parlent-ils aux consommateurs ?

Disclosure statement

Laurent Gautier a reçu des financements du Conseil Régional de Bourgogne Franche-Comté, de l'ANR et de la Commission Européenne pour divers projets de recherche.

Olivier Méric a reçu des financements de la SENESCYT (Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación).

Angelica Leticia Cahuana Velasteguí does not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organization that would benefit from this article, and has disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.