L'organisation du Mondial de football apporte des avantages mais pas autant que les politiciens le prétendent

La Coupe du monde de football a débuté le 20 novembre, avec comme match d'ouverture Qatar-Pays Bas. Elle s'achèvera le 18 décembre, avec la finale prévue au stade Lusail Iconic, d'une capacité de 80 000 places. Dans les semaines qui suivront, l'attention du monde entier se portera sur le Qatar, le plus petit pays en termes de superficie à accueillir l'événement. Ayant fait l'objet de nombreuses critiques depuis qu'il a remporté l'appel à candidature, il est probable que le Qatar veuille impressionner. Attendez-vous à du spectaculaire.

Mais le Qatar n'est pas seulement présent sur tous les écrans de télévision ou de téléphone portable du monde. On s'attend à ce que plus d'un million de touristes fassent le voyage, soit une source d'injection bien nécessaire dans l'économie. En fait, le directeur de l'exploitation de Qatar Tourism, Berthold Trenkel, a clairement indiqué que l'objectif du Qatar était d'impressionner les visiteurs avec bien plus que du football. Au cours des derniers mois, de nouvelles plages, des parcs à thème et des hôtels de sports nautiques ont ouvert leurs portes. Et le 1er novembre a été ouvert le très attendu Lusail Winter Wonderland, une île pleine d'attractions touristiques qui, selon son site web, offre “l'ultime divertissement et célébration du style de vie”.

Mais ces prévisions d'augmentation du nombre de touristes sont-elles réalistes ?

Les économistes ont réfléchi à cette question depuis un certain temps. Lorsque des pays se portent candidats à l'organisation de méga-événements sportifs tels que la Coupe du monde de la FIFA, leurs responsables politiques font souvent des prédictions audacieuses quant aux effets probables sur le tourisme. Ils ont tendance à utiliser ces mêmes chiffres pour convaincre leurs contribuables de prendre en charge les coûts supplémentaires des nouvelles infrastructures. Et c'est logique : un événement qui attire autant l'attention du monde entier doit certainement accroître son attrait, en attirant de nouveaux publics et de futurs visiteurs.

Avantages et coûts

Pourtant, comme l'ont souligné plusieurs économistes, il existe de nombreuses raisons de douter de ces prédictions.

Il faut notamment garder à l'esprit la notion de déplacement : des touristes qui se rendraient normalement dans une destination peuvent décider de ne pas s'y rendre en raison d'un méga-événement, ce qui réduit le nombre net d'arrivées. L'ampleur du déplacement peut être affectée par de nombreux facteurs : la saison pendant laquelle le méga-événement a lieu, par exemple, ou le type de méga-événement. Les grands événements, comme les Jeux olympiques d'été, sont susceptibles d'attirer plus de visiteurs que la Coupe du monde de basket-ball.

Parfois, la taille de la manne touristique est même aussi bizarre que les pays qui se qualifient pour l'événement. Dans un article de 2017, nous avons montré que la faute de main de Thierry Henry lors d'un match de qualification entre la France et la République d'Irlande pour la Coupe du monde de la FIFA 2010, qui a permis à la France de se qualifier pour la phase finale, a amené près de 30 000 touristes supplémentaires en Afrique du Sud, créant plus de 6 000 emplois supplémentaires.

En effet, la France est un pays bien plus grand que l'Irlande, et le nombre de touristes qui ont visité l'Afrique du Sud - malgré la piètre performance de la France - est bien supérieur au nombre de touristes irlandais qui seraient venus si l'Irlande s'était qualifiée.

La question de savoir dans quelle mesure les grands événements sportifs stimulent réellement le tourisme est une question à laquelle nous avons tenté de répondre pour la première fois il y a plus de dix ans. Notre premier article publié en 2011 montrait que l'accueil d'un événement tel que la Coupe du monde de la FIFA ou les Jeux olympiques augmentait le tourisme d'environ 8 %, en moyenne. Bien que cette moyenne soit importante, elle masquait certaines variations entre les différents événements que nous avons étudiés : les Jeux olympiques d'été avaient des effets importants, la Coupe du monde de rugby en vait moins.

Nous avons récemment publié un article de suivi. Nous avons actualisé notre série chronologique (qui couvre désormais toutes les arrivées de touristes de 1995 à 2019) ; nous avons ajouté une sélection plus large de méga-événements sportifs (de six à onze) ; et nous avons intégré de nouvelles techniques pour estimer le modèle de gravité. Nous avons également testé un plus large éventail d'hypothèses.

Conclusions

Après notre analyse actualisée, nous sommes encore plus sceptiques quant à l'important effet touristique des grands événements sportifs. Si nous trouvons toujours un effet important et positif sur l'accueil des Jeux olympiques d'été - un pourcentage non négligeable de 18,2% - la plupart des autres événements révèlent un changement nul ou même négatif.

L'accueil de la Coupe du monde de cricket, par exemple, réduit le nombre d'arrivées de touristes. Cela s'explique en partie par le fait qu'elle a lieu pendant la haute saison touristique et qu'elle est souvent organisée par des pays riches. L'effet de déplacement est plus important que le nombre de nouveaux visiteurs.

Peut-être, diront certains, le principal avantage de l'accueil d'un événement est que le nombre de touristes augmente dans les années qui suivent l'événement - et pas nécessairement pendant l'événement lui-même. Nous avons testé cette hypothèse et avons constaté un très faible effet après l'évènement. En fait, nous avons constaté un effet d'anticipation plus important : les pays hôtes ont eu tendance à accueillir des touristes supplémentaires un an ou deux avant d'accueillir un événement.

Cela suggère qu'une partie importante de l'accueil d'un méga-événement sportif consiste à signaler l'ouverture du pays aux touristes, mais aussi aux investisseurs et à la communauté internationale au sens large.

Il est important de garder à l'esprit que notre analyse n'est pas une analyse coûts-bénéfices. Pour évaluer correctement les avantages économiques de l'accueil d'un événement sportif - dont le tourisme fait partie - il faut mettre en balance les avantages et les coûts, comme la construction de nouveaux stades ou de réseaux de transport.

Mais étant donné l'importance du tourisme pour justifier une nouvelle candidature, nous pensons qu'il est utile de se demander si ces promesses pleines d'espoir sont tenues.

Une dernière conclusion qui a également des implications pour les futures candidatures. Nous avons constaté que les pays en développement connaissent une augmentation plus importante du tourisme que les pays développés. Les trois prochains Jeux olympiques d'été se tiendront en France, aux États-Unis et en Australie. Après le Qatar, les États-Unis, le Canada et le Mexique co-organiseront la prochaine Coup du monde de la FIFA.

Sur les sept pays hôtes des cinq plus grands événements sportifs, un seul est un pays en développement. Nous concluons :

Si cette tendance se poursuit, les rendements que nous avons mesurés ci-dessus ont peu de chances de se répéter pour les futurs méga-événements sportifs. Cela signifierait que l'ère de l'accueil de méga-événements sportifs parce qu'ils augmentent le tourisme est révolue.

Tout n'est pas perdu, cependant. Plusieurs pays en développement sont candidats à l'organisation de la Coupe du monde 2030. Il s'agit notamment du Maroc, d'une candidature conjointe de l'Uruguay, de l'Argentine, du Chili et du Paraguay, et d'une candidature interconfédération de l'Égypte, de la Grèce et de l'Arabie saoudite. Si la stimulation du tourisme est effectivement l'une des principales priorités des pays hôtes, l'une de ces candidatures a toutes les chances d'augmenter les arrivées de touristes, même sans pays des merveilles.