Nourrir Paris en temps de crise… et après ?

Disclosure statement

Le programme PIREN-Seine et la Zone Atelier Seine sont financés par 14 partenaires publics et privés (liste complète sur www.piren-seine.fr/partenaires) ainsi que par le CNRS.

Le programme OCAPI reçoit ou a reçu des financements et contributions de 18 partenaires majoritairement publics (www.leesu.fr/ocapi/partenaires/).

Julia Le Noë a reçu des financements via l’École doctorale « Géosciences, Ressources Naturelles et Environnement » pour l’obtention d’une bourse de thèse de 36 mois.

Josette Garnier does not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organization that would benefit from this article, and has disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.