¿Por qué la noche es oscura si hay infinitas estrellas? Se cumplen 200 años de la paradoja de Olbers

Disclosure statement

Alberto Domínguez recibe fondos del Ministerio de Ciencia e Innovación (España) y Banco Santander - Universidad Complutense de Madrid.

David Valls-Gabaud recibe fondos del CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique) y del CNES (Centre National d'Etudes Spatiales).

Jonathan Biteau recibe fondos de la Université Paris-Saclay, del CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique) y de la ANR (Agence Nationale de la Recherche).

José Fonseca recibe fondos de Fundação para a Ciência e Tecnologia.

Juan Garcia-Bellido recibe fondos del MICINN asociado a proyectos de investigacion competitivos.

Hervé Dole and Simon Driver do not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organization that would benefit from this article, and have disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.