Por qué nos sienta tan bien hacer ejercicio físico

Disclosure statement

José Luis Ferrán recibe fondos del Consejo Superior de Deportes (2019, 2020 ), de la Fundación Mapfre (MAPFRE H.LARRAMENDI-2019), de la Fundación Séneca (19904/GERM/15) y del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MCIU), la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) (PGC2018-098229-B-100).

Alberto Barreda Garijo trabaja para Universidad de Murcia (UMU) como Técnico Superior en Laboratorio Clínico y Biomédico

bruno.ribeiro@um.es recibe fondos del Consejo Superior de Deportes (2019, 2020), de la Fundación Mapfre (MAPFRE H.LARRAMENDI-2019), de la Fundación Séneca (19904/GERM/15) y del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MCIU), la Agencia Estatal de Investigación (AEI)

m.martinezmorga@um.es recibe fondos de Fundación Séneca (cofinanciado por el FSE).

Yevheniy Kutsenko recibe fondos de la Universidad de Murcia como becario de Formación de Profesorado Universitario.

Daniel Garrigós and Ángel Toval do not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organization that would benefit from this article, and have disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.