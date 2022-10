Qué es la ‘cultura oceánica’ y por qué hace falta enseñarla

Blanca Puig es investigadora principal en la Universidad de Santiago de Compostela del proyecto ESPIGA del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Generación de Conocimiento 2018, código PGC2018-096581-B-C22, para el desarrollo pensamiento crítico mediante prácticas científicas en contextos relacionados con los desafíos de la era de la Post-verdad. También coordina el proyecto Europeo Erasmus + “Progression and Pedagogy of Design: Contextualizing Design based Pedagogy in Teacher Education Programs (P2D)” (2020-PI145). Ref.2020-1-TR01-KA203-094180, de investigación basada en el diseño STEM para el fomento del pensamiento crítico.

Partners

Consejo Superior de Investigaciones Científicas provides funding as a founding partner of The Conversation ES.

Universidade de Santiago de Compostela provides funding as a member of The Conversation ES.

View all partners