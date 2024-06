Qué implica la nueva Ley de Restauración de la Naturaleza de la UE y por qué ha costado tanto aprobarla

Disclosure statement

José M. Rey Benayas recibe fondos de los ministerios de Transición Ecológica y Reto Demográfico y de Ciencia, Innovación y universidades de España y de la Comunidad de Madrid. José M. Rey Benayas es presidente de la Fundación Internacional para la Restauración de Ecosistemas

José Manuel Nicolau Ibarra does not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organization that would benefit from this article, and has disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.