Qué puede (y debe) aprender la política científica española de la pandemia

Javier Escudero es miembro del Departamento de Política Científica de la Sociedad de Científicos Españoles en Reino Unido (CERU, http://www.sruk.org.uk/ ). Recibe fondos de investigación de diversas entidades británicas, incluyendo el Leverhulme Trust, el Carnegie Trust for the Universities of Scotland, y fondos distribuidos por la Universidad de Edimburgo y proporcionados por el Wellcome Trust y el Medical Research Council, pero no ha recibido en los últimos 10 años ningún fondo de investigación proveniente de instituciones españolas.

Partners

University College London provides funding as a founding partner of The Conversation UK.

University of Oxford provides funding as a member of The Conversation UK.

View all partners