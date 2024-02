Réussir la relève agricole : le rôle capital des entreprises familiales

Le modèle de l’entrepreneuriat familial, majoritaire dans l’agriculture française, apparaît aujourd’hui comme un levier économique robuste mais vulnérable, un mois après le mouvement de colère qui s’est prolongé lors de l’ouverture du Salon de l’agriculture, le 24 février à Paris.

Selon l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), l’agriculture familiale joue en effet un rôle essentiel pour ce qui est de rendre les systèmes agroalimentaires plus inclusifs et plus durables, plus résilients, et plus efficaces. En tant que gardiens de la biodiversité, des paysages, des communautés, et du patrimoine culturel, les agriculteurs familiaux dépassent les simples considérations de rentabilité financière pour y inclure des considérations d’ordre socio-émotionnel. Avec cet état d’esprit, les entreprises familiales agricoles s’avèrent être non seulement plus performantes mais également plus résilientes.

Ainsi, plutôt que de se centrer exclusivement sur les jeunes dans les lycées agricoles, transmettre l’entreprise à la génération suivante apportera des atouts uniques performance : vision de long-terme, ancrage territorial fort ou encore ressources stratégiques (histoire, savoir-faire, valeurs, capital de confiance, etc.). Mais comment relever ce défi de la transmission générationnelle ?

Notre récente recherche apporte des éléments de réponse à cette question. Il en ressort notamment que, s’il existe un problème d’attractivité chez les jeunes pour les métiers agricoles et l’installation en agriculture, le véritable défi réside au niveau intergénérationnel. La génération des cédants partage également une responsabilité dans ce problème.

La composante familiale s’estompe

Tout d’abord, notons que des mutations structurelles compliquent cette transmission. La composante familiale tend ainsi à s’atténuer dans le travail agricole. Les exploitants agricoles ont de plus en plus recours à une main-d’œuvre extérieure au cercle familial, souvent sous forme de salariat agricole.

L’agriculture est également largement perçue comme générant des revenus modestes et impliquant des contraintes de travail importantes. Les générations plus jeunes, du fait de leurs parcours éducatifs, s’éloignent en outre souvent de l’exploitation. Il faut aussi composer avec le phénomène d’« agribashing » qui peut constituer un repoussoir.

Le recensement agricole de 2020 révèle ainsi que la France compte 100 000 exploitations de moins qu’en 2010. Deux phénomènes s’articulent : la baisse du nombre total des exploitations des entreprises réalisant moins de 2000 euros de recettes par mois et l’agrandissement des exploitations agricoles.

Les jeunes estiment que la durée de travail en agriculture est non seulement élevée par rapport à d’autres secteurs, mais également répartie sur tous les jours de la semaine. En 2019, les agriculteurs ont déclaré travailler en moyenne 55 heures par semaine pour leur emploi principal, comparé à 37 heures pour l’ensemble des travailleurs. Cette réalité va à l’encontre de ce que recherche la nouvelle génération, qui aspire à trouver un équilibre entre vie professionnelle et vie privée.

« La nouvelle génération peut faire la différence »

Cependant, les jeunes particulièrement enthousiastes à entreprendre dans le domaine agricole, qu’ils soient ou non membres d’entreprises familiales agricoles, sont motivés avant tout par le désir d’avoir « un travail stimulant » et attirés par des approches respectueuses de l’écosystème.

Une agricultrice interrogée sur sa motivation, dans le cadre d’une enquête menée auprès des étudiants ingénieurs d’UniLaSalle (Communication au séminaire interne « L’entrepreneuriat agricole des jeunes : quels moyens pour réussir », octobre 2021), met par exemple en avant :

« Une envie forte de m’impliquer face aux enjeux du changement climatique. Une prise de conscience personnelle assez forte de vouloir être dans l’action […] car le secteur agricole a une importance vitale pour la société, pour le monde, pour le rôle à jouer face aux enjeux du changement climatique justement. ».

En entreprise familiale, la motivation de la nouvelle génération s’inscrit également dans cette lignée tout en s’imbibant d’autres dimensions. Comme l’affirme Marianne Gamet, membre de la troisième génération d’une lignée de producteurs de champagne, « la nouvelle génération peut faire la différence dans l’entreprise familiale agricole ». Tout en s’acharnant à dire que la cession de parts de l’entreprise à un investisseur externe n’est pas une option pour elle, rejoindre la Maison de Champagne Gamet trouve ses sources dans la passion du métier qui lui a été transmise et qu’elle tient à perpétuer pour assurer la continuité de l’affaire familiale.

Author provided (no reuse)

En France comme ailleurs, cette motivation se concrétise dans la diversification des activités : méthanisation, le photovoltaïque, le tourisme agricole ou encore à visée éducative, à l’instar de l’entreprise Oleastro, productrice d’olives et de produits dérivés qui a été pionnière à Chypre en matière de production bio. Autres exemples : l’entreprise chypriote Golden Donkey Farm, qui développe des produits à base de lait d’ânesse avec des activités culturelles sur la ferme, ou encore, en France, Les Délices du Jardin d’Ainval, qui propose des visites de la ferme aux écoles avec un retour aux racines mettant en valeur les légumes « oubliés ».

L’esprit entrepreneurial, souvent considéré comme l’ADN des entreprises familiales, incarne l’essence même des facteurs de motivation des jeunes familiaux à prendre la relève, notamment le goût des défis à relever, le désir d’autonomie, la créativité, la volonté de s’impliquer dans les décisions et de concrétiser des projets. L’alliance entre aspects psychologiques et organisationnels constitue donc le point clé de la transmission dans le secteur agricole.

Se retirer au bon moment

Une relation saine entre le cédant et le repreneur contribue par ailleurs à établir des bases solides, entraînant une cohabitation harmonieuse et, par conséquent, une transition réussie de l’affaire agricole dans le cadre familial. Elle implique une compréhension des attentes mutuelles, suivie par un ajustement effectif des rôles et des décisions. Les prédécesseurs doivent également être capables à la fois d’accompagner la phase post-transmission et de se retirer au bon moment, en faisant confiance à la jeune génération.

Le rôle des exploitants agricoles en place est donc de se préparer à cette transition en l’anticipant et en travaillant à rendre leurs exploitations transmissibles aux nouvelles générations. Cela implique de répondre à leurs attentes en créant des conditions favorables à la reprise, notamment en adoptant des pratiques et des modèles d’exploitation qui tiennent compte des évolutions souhaitées par cette nouvelle génération.

Parmi ces adaptations, figure l’organisation du travail, notamment le recrutement de salariés pour améliorer les conditions de travail sur l’exploitation en réduisant la pénibilité et les contraintes. En déléguant les tâches techniques, l’exploitant agricole peut par exemple consacrer davantage d’attention à des aspects stratégiques, innovants et durables de l’exploitation. Réduisant ainsi la pénibilité liée aux nombreuses activités agricoles exigeantes physiquement, l’agriculteur contribue à moderniser l’image de l’agriculture, démontrant qu’elle est une profession dynamique, impliquant des compétences variées et offrant des opportunités de carrière diversifiées.

« Apporter quelque chose de nouveau »

Les exemples d’installations réussies dans le cadre familial soulignent l’importance cruciale de la transmission des savoirs et des valeurs familiales, conjuguée à une approche innovante indispensable pour garantir la durabilité de l’exploitation et l’épanouissement du repreneur. Marius Voeltzel, producteur de légumineuses dans l’Eure et créateur de la marque Pousses de là, illustre cette dynamique :

« Le message de ma mère a toujours été clair, à mon frère et à moi-même. Si nous voulons nous installer, nous avons la possibilité de reprendre une partie de l’exploitation, mais à condition d’avoir un projet en tête visant à apporter quelque chose de nouveau. Pour moi, cette approche est stimulante, car elle me pousse à réfléchir sur la manière dont je peux apporter ma propre contribution distinctive à l’exploitation. Ma mère nous a également apporté son soutien en fournissant les outils nécessaires et en nous aidant physiquement, mon frère et moi, dès notre arrivée sur l’exploitation. En effet, lorsqu’on débute, il n’est pas toujours possible d’acheter immédiatement des équipements importants tels qu’un tracteur ou du matériel agricole ».

Ce dernier exemple montre bien que les dimensions entrepreneuriales, organisationnelles, et psychologiques constituent autant de dimensions à considérer, en plus de celles relevant d’un soutien administratif ou financier, si l’on veut développer durablement les entreprises familiales agricoles, poumon de l’agriculture française.