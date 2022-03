Síndrome de Prader-Willi: una enfermedad rara que convierte la comida en obsesión

Disclosure statement

Natalia Vázquez recibe fondos de Fundación Enhué, Novartis, Axa, Laboratorio Chamoles, Nutricia. Desde Fupaeh, fundación de la que es fundadora y directora científica, reciben fondos para realizar investigaciones o acciones con pacientes con enfermedades raras.

Esther Lázaro Pérez and Manuel Posada de la Paz do not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organization that would benefit from this article, and have disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.