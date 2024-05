Trump é considerado culpado por fraude, mas isso prejudicará sua campanha à presidência?

Um tribunal de júri de Nova York considerou hoje o ex-presidente dos EUA Donald Trump culpado de falsificar registros comerciais no caso de suborno feito à estrela de filmes pornôs Stormy Daniels. O veredito marca a primeira condenação criminal de um presidente dos EUA.

Falando aos repórteres após o veredito, Trump chamou o julgamento de “decisão fraudulenta, desde o primeiro dia”. É provável que ele recorra do veredito.

Trump estava enfrentando 34 acusações criminais decorrentes de sua conduta no período que antecedeu a eleição presidencial de 2016 nos Estados Unidos. Ele enfrenta três outras acusações criminais que provavelmente não serão julgadas antes da eleição deste ano. E em 2023, ele foi considerado responsável por abuso sexual em um processo civil envolvendo a escritora E. Jean Carroll.

Apesar desses problemas legais, muitos republicanos ainda apoiam Trump e votariam nele para presidente, mesmo reconhecendo as falhas de Trump fora do cargo público ou do tribunal. De fato, 56% dos republicanos dizem que a má conduta sexual de Trump não deveria desqualificá-lo para concorrer à presidência.

Dissociação moral

Os republicanos normalmente oferecem vários motivos para apoiar Trump, mesmo reconhecendo seu assédio sexual contra mulheres. Por exemplo, alguns sugerem que Trump é vítima de uma caça às bruxas política, enquanto outros afirmam que os muitos julgamentos e acusações são uma forma de interferência eleitoral.

Por que muitos americanos continuam a apoiar Trump? Existem razões psicológicas que explicam por que as pessoas continuam apoiando os políticos apesar de suas falhas morais ou políticas?

(Charly Triballeau/Pool Photo via AP)

“Dissociação moral” é um processo cognitivo que pode explicar por que algumas pessoas continuam a apoiar líderes na política, na mídia e nos esportes, mesmo quando acreditam que esses líderes têm falhas morais significativas fora de sua vocação profissional.

A dissociação moral é a capacidade de separar os julgamentos sobre o caráter moral de uma pessoa dos julgamentos sobre o desempenho ou as habilidades dessa pessoa no cargo público. Em termos mais simples, é o processo mental de dizer: “Não concordo com suas ações, mas ainda acho que ele é eficiente em seu trabalho”.

A dissociação moral pode explicar por que, por exemplo, Woody Allen continua a ter uma base de fãs dedicados e recebe apoio no setor cinematográfico apesar de enfrentar alegações de má conduta sexual. Muitos fãs e profissionais separam seu apreço pelos filmes de Allen, como Annie Hall e Midnight in Paris, de suas controvérsias pessoais, o que lhes permite continuar apoiando e valorizando seu trabalho e, ao mesmo tempo, desconsiderar as alegações contra ele.

Há alguns motivos para acreditar que os conservadores podem ter maior probabilidade de se dissociar moralmente do que os liberais. As pessoas que se identificam como conservadoras tendem a pensar em termos mais restritos. Ou seja, os conservadores tendem a se concentrar em questões específicas, vendo-as como separadas de outras e as veem como distintas de outras questões, não sendo representativas de “quem” a pessoa é. A separação das questões atende a uma necessidade psicológica de ver o mundo de forma mais clara e ordenada.

Enquanto isso, os liberais tendem a olhar para “o quadro geral”. Isso explica por que, por exemplo, os conservadores apoiam políticos como Ron DeSantis, que se concentra em políticas específicas, como educação e tratamento da COVID-19, enquanto as pessoas mais liberais apoiam políticos como Bernie Sanders, que lutam por mudanças sistemáticas.

Implicações para o futuro da política democrática

A dissociação moral apresenta desafios para o futuro da política democrática. À medida que os eleitores separam cada vez mais seus julgamentos de moralidade pessoal da eficácia dos líderes políticos no cargo, essa tendência pode normalizar a má conduta dos funcionários públicos.

Os eleitores podem cada vez mais justificar essa má conduta de autoridades eleitas, com os apoiadores se concentrando na posição do candidato em relação a uma questão específica, em vez de seus valores éticos ou sua aptidão para ocupar o cargo. Isso também reduz a necessidade de responsabilizar as autoridades públicas não apenas pelo cargo que ocupam, mas pelo público a que servem. De fato, líderes políticos eficazes são líderes éticos.

Para enfrentar esses desafios, é fundamental que os membros de todas as sociedades promovam uma cultura política que valorize tanto a eficácia quanto a conduta ética. Incentivar a transparência, a prestação de contas e o diálogo aberto sobre as implicações morais das ações políticas pode ajudar a mitigar os efeitos negativos da dissociação moral. Considerando as bases cognitivas da dissociação moral, uma maneira é promover uma abordagem mais holística para avaliar os líderes políticos, de modo que os eleitores possam garantir que as considerações éticas continuem sendo parte integrante do processo democrático.

Embora a dissociação moral ajude a explicar por que os eleitores continuam a apoiar os líderes apesar de suas falhas morais, ela também destaca a necessidade de uma abordagem equilibrada para o julgamento político. À medida que as democracias evoluem, é essencial reconhecer as complexidades da dissociação moral e trabalhar para criar um ambiente político em que tanto a integridade ética quanto a liderança eficaz sejam igualmente valorizadas.