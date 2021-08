Un goût de fumée : comment les feux de forêt altèrent les raisins et menacent l’industrie du vin

Wesley Zandberg reçoit des fonds du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG), de la Fondation canadienne pour l'innovation (FCI), du BC Wine Grape Council (BCWGC), du Réseau canadien de glycomique (subvention d'équipe de collaboration) et de l'Université de la Colombie-Britannique (sous la forme d'une subvention du Fonds d'éminence). Il a été soutenu financièrement par MITACS, en partenariat avec Supra Research and Development, une entreprise d'analyse basée à Kelowna qui offre maintenant des tests de détection de la fumée pour les établissements vinicoles locaux et internationaux.

Partners

University of British Columbia provides funding as a founding partner of The Conversation CA.

University of British Columbia provides funding as a member of The Conversation CA-FR.

View all partners