BD : Sur le toit, des légumes et de la science

Republish our articles for free, online or in print, under Creative Commons license.

Agro ParisTech provides funding as a member of The Conversation FR.

INRA and Université Paris-Saclay provide funding as founding partners of The Conversation FR.

Baptiste Grard a reçu des financements de la région Île-de-France, via le dispositif du DIM ASTREA, et de la Chaire Éco-conception pour ses travaux de recherche. Il tient à remercier les partenaires de l’expérimentation T4P : Topager, Cultures en ville, la Boite à champignons, BioYvelinesServices et l’ensemble des chercheurs/chercheuses, techniciens/techniciennes et équipe support impliqués de près ou de loin dans le projet.