¿Causan cáncer los virus, las bacterias y los mohos?

Disclosure statement

Antonio José Caruz Arcos ha recibido fondos del Ministerio de Ciencia e Innovación, Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Junta de Andalucía (Consejería de Salud), Universidad de Jaén, Fundación para la Investigación y Prevención del SIDA en España, Fundació Marató TV3 y Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

Almudena Montero does not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organization that would benefit from this article, and has disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.