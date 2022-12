Coupe du monde : le parcours inspirant du Maroc, ou comment tabler sur ses limites pour créer l’exploit

Le Maroc au dernier carré de la Coupe du monde 2022, un choc, une surprise ?

Ce qui peut à priori être accueilli comme « un exploit historique voire miraculeux » à saluer et à reconnaître, est en réalité pour l’entraîneur des Lions de l’Atlas, Walid Regragui, la consécration de l’adhésion de ses joueurs à un plan de jeu minutieusement étudié et adapté aux forces, limites et besoins de ses joueurs.

Mais pas seulement. Il s’agit aussi d’une réponse culturelle et identitaire à la dévaluation, aux critiques et jugements portés sur les compétences et les capacités sportives des Africains.

Quelle fut la stratégie gagnante de ce coach franco-marocain (né en France) dans cette Coupe du monde ? Quelles leçons peut-on en tirer ?

(AP Photo/Ashley Landis)

En point de presse, le sélectionneur marocain dévoile sa méthodologie de travail qui s’apparente de très près à celle déployée dans le champ d’exercices d’un psychoéducateur. Une technicité de jeu qui tient compte à la fois des difficultés d’adaptation et des capacités adaptatives du joueur. Il s’agit d’actualiser et d’optimiser un potentiel latent favorable à l’atteinte d’un objectif.

Les limites et les fragilités comme agent de changement

De cette perspective, les forces et les limites de la personne sont mis sur le même piédestal. La réussite devient désormais impossible si l’on ne table pas aussi sur les limites d’un individu.

C’est avec cet état d’esprit que Walid Regragui est parvenu à convaincre ses joueurs de renoncer à l’attaque (au vu des fragilités de l’équipe), afin de miser sur la défense. Dès lors, on assiste dans cette Coupe du monde de soccer à une nouvelle façon de procéder pour gagner : le jeu consistera principalement à empêcher l’équipe adversaire de marquer des buts.

Il devient donc possible de déjouer des plans, des pronostics et paris, de balayer des stéréotypes, et de susciter l’émoi, en développant un savoir-faire et un savoir-être qui placent le joueur au centre de son projet sportif. Ses fragilités et limites deviennent l’acteur et l’agent de changement de sa réussite, en exploitant toutes ses capacités et ressources.

(AP Photo/Luca Bruno)

Ce constat devient d’autant plus intéressant du fait de sa transférabilité dans le cadre d’un projet autre que sportif, tel que celui de la réussite scolaire de jeunes Québécois issus de l’immigration, mon sujet d’étude doctorale en psychologie de l’éducation.

Retourner les difficultés en sa faveur

Ma recherche en psychologie s’est intéressée à l’identité et à l’héritage socioculturel au cœur de la réussite scolaire chez les jeunes issus de la deuxième génération de l’immigration haïtienne. J’ai tenté de répondre à la question suivante : comment ces jeunes, confrontés à des situations de vie vulnérables et fragilisantes qui auraient pu les prédestiner à un décrochage scolaire, sont-ils parvenus à réussir à l’école et à surprendre de par leur étonnant parcours scolaire ?

L’analyse et l’interprétation des résultats ont permis de proposer un modèle conceptuel qui rend compte des processus impliqués dans leur réussite scolaire. Ils démontrent comment ces jeunes sont devenus acteurs de leur réussite en parvenant à retourner les difficultés en leur faveur.

Les jeunes rencontrés pour cette étude ont connu des situations de vie difficiles durant leur secondaire et leur collégial. Elles ont été à l’origine d’une souffrance au plan psychologique qui a affecté leurs comportements, suscité des remises en question au plan personnel et nourri un sentiment d’incompétence et de fatalité. Cela a engendré une démotivation scolaire sous-jacente à une diminution de leur rendement académique.

Cette dynamique aurait pu conduire ces jeunes à abandonner l’école dès le secondaire, mais il en a été autrement : ils sont arrivés à mobiliser des ressources personnelles, culturelles et identitaires qui sont parvenues à contrebalancer les facteurs défavorables à leur réussite scolaire. À partir de là, ils ont pu puiser l’énergie nécessaire pour diriger leur parcours scolaire vers la réussite et accéder à l’université.

Ces jeunes, tout comme les joueurs de l’équipe nationale du Maroc, nous amènent à porter un regard optimiste sur la notion d’obstacles, de fragilités et de limites, nous rappelant le potentiel de croissance qu’elle peut receler – lorsque conceptualisée, notamment, sous l’angle de la crise.

Et désormais, on se souviendra dans l’histoire du soccer qu’en 2022, il est possible, contre toute attente, de faire de l’adversité un allié, un modèle de résistance et de résilience, un faire-valoir, car il s’y cache un potentiel de développement.