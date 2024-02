Cuando el miedo se generaliza: de la rata de Albert al impacto emocional de las palabras

Disclosure statement

José A. Alcalá Martín ha recibido fondos del Ministerio de Universidades con una ayuda de atracción de talento internacional "María Zambrano".

Celia Martínez Tomás recibe fondos del Ministerio de Universidades con una ayuda para la formación de profesorado universitario (FPU)

José Antonio Hinojosa Poveda recibe fondos del Ministerio de Ciencia e Innovación.

Gonzalo Urcelay does not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organization that would benefit from this article, and has disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.