¿Eliminamos el acento gráfico?

Disclosure statement

Ana Marcet Herranz es Investigadora Principal del Proyecto de Investigación: "El papel de los signos de puntuación (comas) durante la lectura" financiado por la Generalitat Valenciana (GV/2020/074).

Manuel Perea es Investigador Principal del Proyecto de Investigación “Aprende, entrena, lee: Una aproximación multidimensional al procesamiento ortográfico” financiado por la AEI y el Ministerio de Ciencia e Innovación (PID2020-116740GB-I00).

María Fernández-López does not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organization that would benefit from this article, and has disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.