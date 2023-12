En quête de transparence : la réglementation canadienne sur les pesticides a besoin d’une refonte. Voici pourquoi

Le Prof. Eric Liberda reçoit un financement des IRSC et de Services aux Autochtones Canada pour mener des recherches sur les pesticides et l'exposition aux métaux/métalloïdes. Il est membre de la Société de toxicologie et de la Société de toxicologie du Canada. Le Prof. Liberda est le coprésident du Comité consultatif scientifique (CCS).

Christy Morrissey reçoit actuellement un financement du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada, de la Fondation canadienne pour l'innovation, d'Environnement et Changement climatique Canada, de Mitacs, du ministère de l'Agriculture de la Saskatchewan et de la Fondation Molson. Elle est membre du Comité consultatif scientifique (CCS) de l'ARLA.

Valérie S. Langlois reçoit du financement du programme des Chaires de recherche du Canada (CRC), du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG), d'Environnement et Changement climatique Canada (ECCC), du Ministère de l'environnement et de la lutte contre les changements climatiques, Faune et Parcs du Québec (MELCCFP), entre autres. La Prof. Langlois est la coprésidente du Comité consultatif scientifique (CCS).

