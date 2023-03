Infection, incontinence… Quels rôles pour le microbiote urinaire ?

Disclosure statement

Virginia Pérez Carrasco a reçu des financements du ministère des Universités.

José Antonio García Salcedo a reçu des financements du Plan d'État pour la recherche scientifique, technique et d'innovation.

Miguel Soriano Rodríguez a reçu des financements du Plan national pour la recherche scientifique et technique et l'innovation (PEICTI) d'Espagne.

José Gutiérrez-Fernández does not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organization that would benefit from this article, and has disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.