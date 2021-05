Ini cara usaha makanan laut skala kecil bertahan selama pandemi

Sharon K Suri memplelajari jaringan perdagangan ikan di Indonesia di bawah proyek Innovative Knowledge About Networks- Fish For Food (IKAN-F3), melalui Amsterdam Institute for Social Science Research (AISSR), Universitas Amsterdam. Proyek IKAN-F3 mendapatkan dana dari Dutch Research Council (NWO project W 07.50.1818).

Jacqueline Lau bekerja untuk WorldFish— sebuah organisasi riset nirlaba internasional dan bagian dari CGIAR yang mencari riset-riset terkait ketahanan pangan dunia, terutama untuk komunitas paling rentan. Riset ini mendapatkan dukungan dari CGIAR Research Program on Fish Agri-Food Systems dan ARC Centre for Excellence in Coral Reef Studies.

Sahir Advani adalah Junior Adjunct Fellow di Dakshin Foundation, organisasi nirlaba perikanan. Sahir menerima dana dari University of British Columbia, International Development Research Centre, Robin Rigby Trust for Collaborative Coastal Research untuk melakukan penelitian ini.

Partners

University of British Columbia provides funding as a founding partner of The Conversation CA.

University of British Columbia provides funding as a member of The Conversation CA-FR.

James Cook University provides funding as a member of The Conversation AU.

University of Washington provides funding as a member of The Conversation US.

View all partners