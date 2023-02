La sorprendente resiliencia de los abetos mediterráneos al cambio climático

Disclosure statement

Benjamín Viñegla Pérez recibe fondos de los planes de investigación nacional (Plan Nacional de I+D+i), regional (PAIDI, Junta de Andalucía) y local (Universidad de Jaén)

José Antonio Carreira de la Fuente recibe fondos de los planes de investigación nacional (Plan Nacional de I+D+i), regional (PAIDI, Junta de Andalucía) y local (Universidad de Jaén).

Álvaro Cortés Molino does not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organization that would benefit from this article, and has disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.