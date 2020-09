Les anthropologues au chevet des patients de la Covid-19 en fin de vie en milieu hospitalier

Disclosure statement

Firmin Kra est doctorant au Département d'anthropologie et sociologie à l'Université Alassane Ouattara. Il a reçu des financements l’institut de Recherche pour le développement (IRD), REACTing (REsearch and ACTion targeting emerging infectious diseases) / INSERM, Agence Nationale de Recherche (ANR). Il est associé à la Chaire Unesco de Bioéthique (Bouaké), au Laboratoire Population Environnement Développement (LPED: UMR 151 IRD-AMU). Il est aussi membre du Réseau Anthropologie des Épidémies Émergentes (RAEE).

Francesca Mininel est en Post-doc au Laboratoire Population Environnement Développement (LPED : UMR 151 IRD-AMU). Elle a reçu des financements de l’institut de Recherche pour le développement (IRD). Elle est aussi membre du Réseau Anthropologie des Épidémies Émergentes (RAEE).

Le travail de recherche qui a permis d’aboutir aux résultats évoqués dans cet article a été rendu possible grâce à des financement de trois organismes publics : - L’institut de Recherche pour le développement (IRD) - REACTing (REsearch and ACTion targeting emerging infectious diseases) / INSERM - Agence Nationale de Recherche (ANR) Marc Egrot est chargé de recherche au Laboratoire Population Environnement Développement (LPED : UMR 151 IRD-AMU). Il est aussi membre du Réseau Anthropologie des Épidémies Émergentes (RAEE).

Bernard Taverne, Francis Akindès, and Gabriele Laborde-balen do not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organization that would benefit from this article, and have disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.