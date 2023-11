Les Terres australes et antarctiques françaises, des territoires méconnus face à des défis majeurs

Disclosure statement

Florian Aumond est membre du Comité National Français des Recherches Arctiques et Antarctiques.

Anne Choquet est membre du Comité de l'Environnement Polaire, de la délégation de la France à la Réunion consultative du Traité sur l'Antarctique et du Comité National Français des Recherches Arctiques et Antarctiques (CNFRAA) .

Sabine Lavorel a reçu des financements de la Fondation Ice Memory, dans le cadre de la Chaire de recherche Ice Memory Law & Governance.

Ludovic Chan-Tung does not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organization that would benefit from this article, and has disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.