Obstáculos y soluciones para avanzar hacia una fertilización nitrogenada sostenible

Disclosure statement

Alberto Sanz Cobeña recibe fondos de Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades a través de convocatorias competitivas.

Eduardo Aguilera recibe fondos del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y de la Comisión Europea a través de convocatorias competitivas. El es miembro del think tank Alimentta y de la Sociedad Española de Agricultura Ecológica.

Luis Lassaletta recibe fondos de Proyecto AgrosceNa-UP financiado por el Minsterio de Ciencia, Innovación y Universidades de España (PID2019-107972RB-I00)

Margarita Ruiz Ramos formó parte del Proyecto AgrosceNa-UP financiado por el Minsterio de Ciencia, Innovación y Universidades de España (PID2019-107972RB-I00)

María José Fernández Alonso recibe fondos de la Convocatoria de Ayudas María Zambrano para la Atracción de Talento Investigador del Ministerio de Universidades (Gobierno de España).

Alfredo Rodriguez Sánchez, Benjamín Sánchez Gimeno, Bárbara Soriano Martínez, Carmen Galea Reboloso, Jon Iñaqui Lizaso Oñate, Juliana Hurtado Patiño, and Sofía Garde Cabellos do not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organization that would benefit from this article, and have disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.