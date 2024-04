¿Para qué le sirve el pelo a las plantas?

Disclosure statement

Victoria Fernández recibe fondos NextGenerationEU/PRTR de la Unión Europea y del Ministerio de Ciencia e Innovación.

Giovanni Sáenz-Arce recibe fondos de los proyectos PID2019-104272RB-C52, PID2022-139191OB-C31 y del “Programa de Ayudas para la Recualificación del Sistema Universitario Español” en la modalidad Maria Zambrano.

At present Jaime Colchero my research is funded by NextGenerationEu/PRTR and the Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. In particular, research is funded through the research grants PID2019-104272RB-C52, TED2021-130830B-C41, PID2022-139191OB-C31 and PCD2023-145906-I00 .