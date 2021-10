Paroles de chercheurs : Éviter l’exaltation qui peut compromettre les fouilles

Read more: Comment écouter les podcasts de The Conversation ?

Une série de podcasts pour transmettre l’émotion de la découverte scientifique.

Rencontrez des scientifiques qui vous racontent l’émotion de la découverte, la passion de la recherche et comment elle se pratique au quotidien. Moments en solo, travail en équipe, implication d’une communauté internationale, pratiquer la démarche scientifique est plein de rebondissements, de surprises et de doutes.

Jean-Renaud Boisserie est passionné depuis l’enfance par l’histoire et plus particulièrement l’histoire des animaux. Il est devenu paléontologue à l’Université de Poitiers et nous emmène dans une visite sonore de l’atelier de préparation et de moulage des fossiles.

Il pense qu’il faut des émotions pour tenir à titre individuel, celles qui nous font avancer, voire reculer. Mais la recherche de fossiles nécessite de canaliser ces émotions sur le terrain et à l’atelier pour être le plus rigoureux possible. Il s’agit en particulier d’éviter l’exaltation, forme de « transe » du paléontologue qui peut compromettre les fouilles.

Crédits : Une production Making Noise par Making Waves et The Conversation France. Conception, Elsa Couderc, Françoise Marmouyet et Fabrice Rousselot. Direction artistique, Alexandre Plank. Coordination, Hervé Marchon. Production et réalisation, Pauline Josse. Mixage, Martin Delafosse. Musique, Emma Esdourrubailh. Lecture de texte, Hervé Marchon.

Cet article est publié dans le cadre de la Fête de la science, qui a lieu du 1er au 11 octobre 2021 en métropole et du 5 au 15 novembre 2021 en outre-mer et à l’international, et dont The Conversation France est partenaire. Cette nouvelle édition a pour thème : « Eureka ! L’émotion de la découverte ». Retrouvez tous les événements de votre région sur le site Fetedelascience.fr.