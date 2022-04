¿Por qué el índice de masa corporal ya es una medida obsoleta?

Disclosure statement

Los autores declaran que no han recibido apoyo financiero de ninguna organización para el artículo presentado.

Ana Maria Puga Giménez de Azcárate, Ana Montero Bravo, Gregorio Varela Moreiras, Mar Ruperto López, and Maria de Lourdes Samaniego Vaesken do not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organization that would benefit from this article, and have disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.