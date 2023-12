Por qué hay que enseñar astrobiología en educación secundaria

Disclosure statement

Susana Esther Jorge Villar recibe fondos de la Fuescyl, la Junta de Castilla y León, Fondos Feder, RIS y T-CUE.

Olga Segundo Mendoza recibe fondos de la Unidad de Cultura Científica de la UBU, el CENIEH, la Fundación Universidad de Burgos, Fuescyl, la Junta de Castilla y León, Fondos Feder, RIS y T-CUE

Jesús Enrique Martínez Martín and Jesús Martínez-Frías do not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organization that would benefit from this article, and have disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.