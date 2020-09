Cajal y su escuela neurológica: cuando la Ciencia es Patrimonio de la Humanidad y no lo vemos

Disclosure statement

Científico Titular del CSIC. Para su tarea investigadora, el grupo de Fernando de Castro Soubriet percibe actualmente fondos del Ministerio de Ciencia e Innovación, la Comunidad de Madrid, la Fundación Ramón Areces y la Federation of European Neuroscience Societies-FENS. Fernando de Castro Soubriet es titular del Archivo Científico Fernando de Castro -Censo-Guía de Archivos de España e Iberoamérica #ES.28079.AFC; Madrid-, que en 2017 ha sido incluido por la UNESCO en su Memory of the World International Register -programa del Patrimonio de la Humanidad-, como `Archives of Santiago Ramón y Cajal and the Spanish Neurohistological School´ .

Juan del Río-Hortega Bereciartu does not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organization that would benefit from this article, and has disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.