ChatGPT est le déclic dont l'enseignement supérieur a besoin pour repenser l'évaluation

La pandémie de COVID-19 a été un choc pour les les systèmes d'enseignement supérieur. Mais si certains changements, comme la mise en ligne des cours magistraux, ont été relativement faciles à réaliser, l'évaluation a posé un défi beaucoup plus important. L'évaluation peut prendre de nombreuses formes, des dissertations aux examens, en passant par les expériences et bien d'autres choses encore.

De nombreux établissements et universitaires ont essentiellement externalisé le processus d'évaluation en le confiant à des logiciels. Ils ont accru leur utilisation de programmes comme Turnitin pour détecter les similitudes dans les textes des travaux d'étudiants. Et pour les examens pratiques chronométrés, ils ont utilisé des outils tels que Proctorio, qui surveillent l'ordinateur ou le téléphone de l'étudiant pendant qu'il passe l'examen.

Mais les universités n'ont pas saisi cette occasion pour réfléchir sur la raison d'être de l'enseignement supérieur et à la manière dont l'évaluation pourrait être utilisée pour améliorer ses résultats. Au lieu de cela, elles ont maintenu le statu quo, poussant un ouf de soulagement une fois que les mesures d'isolement et de confinement ont été révoquées et que les choses ont pu revenir à la “normale”.

L'arrivée de ChatGPT et d'autres chatbots similaires offre au secteur une nouvelle occasion de réfléchir sur les raisons et la manière dont il faut faire les évaluations - et sur la raison d'être de l'enseignement supérieur.

ChatGPT est une technologie de chatbot, alimentée par l'intelligence artificielle (IA), qui permet aux utilisateurs d'avoir des conversations naturelles, semblables à celles des humains, avec un ordinateur. Il utilise des techniques avancées de traitement du langage pour comprendre les données de l'utilisateur et fournir des réponses naturelles et contextuelles. Avec ChatGPT, les utilisateurs peuvent converser avec un ordinateur comme s'ils parlaient à une personne réelle. Il récupère des informations dans une grande base de données extraite de l'internet et les utilise pour créer une réponse unique à une question.

Il peut ainsi rédiger un essai sur n'importe quel sujet : “les avantages de l'allaitement maternel” ou “la complexité sociale de la crise des réfugiés en Europe”. Il peut également être formé pour fournir des essais spécifiques au contexte.

Nous sommes des universitaires d'Afrique du Sud, d'Australie, du Royaume-Uni et des États-Unis, travaillant dans des domaines liés à l'éducation, aux méthodes d'apprentissage et d'enseignement, et à la pratique universitaire. Nous pensons que ChatGPT pourrait être une forte implusion qui permet de passer d'une conception de l'évaluation comme garantie d'un produit “éducatif” à une évaluation comme apprentissage.

Utilisé correctement, il pourrait être un moyen précieux d'apprendre aux étudiants la pensée et l'écriture critiques et le rôle plus large des outils d'intelligence artificielle tels que les chatbots dans le monde d'aujourd'hui.

Menace ou opportunité ?

L'avènement du ChatGPT a suscité diverses réactions de la part des universités du monde entier. Au Royaume-Uni, par exemple, la réaction à l'égard de ChatGPT et de l'enseignement supérieur a d'abord été exagérée – l'IA va-t-elle ruiner les universités ? – avant d'être plus mesurée: par exemple, on demande aux étudiants ce qu'ils pensent de la technoligie.

Si l'objectif de l'enseignement supérieur est que les étudiants mémorisent et résument un ensemble de connaissances, et que ces connaissances soient ensuite certifiées par le biais d'une évaluation, alors le ChatGPT constitue une menace existentielle. La valeur marchande des diplômes est directement menacée si les universités ne peuvent plus affirmer en toute confiance que les textes évalués par les enseignants ont bien été produits par leurs étudiants.

Mais si l'objectif de l'enseignement supérieur est d'entretenir une relation porteuse de transformations avec un ensemble particulier de connaissances qui permet aux étudiants de voir le monde - et la place qu'ils y occupent - d'une manière nouvelle, alors l'évaluation prend une signification très différente.

Bien utilisés, le ChatGPT et les outils similaires peuvent montrer aux élèves les merveilles et les responsabilités liées à l'acquisition et à la construction de connaissances puissantes. Ils peuvent les aider plutôt que de s'opposer à leur apprentissage.

Voici quatre façons d'y parvenir.

Quatre applications potentielles

1. Les étudiants peuvent réfléchir aux articles produits par ChatGPT qui ont bidonné des références… et déformé des informations, puis délibérer sur les conséquences potentielles de cette situation à l'ère des “fake news”.

2. Les étudiants peuvent se voir confier des tâches qui les obligent à comparer les réponses de ChatGPT à celles qu'ils ont élaborées et à vérifier s'ils maitrisent le sujet et comment il pourrait être reformulé différement.

3. ChatGPT peut être utilisé pour soutenir la rédaction d'essais et favoriser un sentiment de maîtrise et d'autonomie. Les étudiants peuvent analyser les réponses de ChatGPT pour noter comment le logiciel a puisé dans des sources multiples et pour identifier les faiblesses dans les réponses de ChatGPT qui nécessiteraient leur attention.

4. Les étudiants peuvent être encouragés à réfléchir à la façon dont l'utilisation de ChatGPT leur a permis ou limité l'accès à des connaissances puissantes. C'est l'occasion de réfléchir de manière critique à l'endroit et à la manière dont l'IA est utilisée dans la société et dans leurs futures professions potentielles.

Il existe déjà une multitude d'idées disponibles en ligne sur la manière dont ChatGPT peut être utilisé pour créer des énoncés pour les devoirs. Les professeurs et les étudiants peuvent explorer ces idées pour voir comment les adapter à leurs propres besoins d'apprentissage et d'enseignement.

Aucune de ces idées ne sera simple à mettre en œuvre. Les universitaires auront besoin du soutien de leurs institutions pour réfléchir à ce que de tels développements technologiques signifient pour leurs disciplines. Et, selon nous, ce soutien doit aider les universitaires à aller au-delà de la recherche de moyens de tromper le logiciel ou de surveiller les étudiants.

Innovation et inclusion

La société et le secteur de l'enseignement supérieur ont gaspillé l'occasion que le COVID leur offrait de réfléchir à la raison d'être de l'enseignement supérieur et à la manière dont l'évaluation pourrait être utilisée pour améliorer l'apprentissage.

Au lieu de signifier la fin de l'enseignement supérieur, le ChatGPT a au contraire offert au secteur, et plus largement à la société, une nouvelle opportunité. C'est l'occasion de développer un enseignement, un apprentissage et une évaluation innovants et inclusifs, en adéquation avec de telles conceptions.