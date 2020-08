¿Cómo debe afrontar Europa los rebrotes de COVID-19? Tres expertos nos dan las claves

Disclosure statement

Dominique Costagliola es miembro cualificado de la asociación sin fines de lucro AIDES y miembro de su Junta Directiva . En los últimos tres años, el laboratorio en el que trabaja Dominique ha recibido contratos de investigación sobre el VIH de Janssen (2017-2018, 2019-2020) y MSD France (2015-2017), ha recibido honorarios por presentaciones sobre la infección por el VIH de Janssen France (2018), MSD France (2017) y Gilead France (2018, 2020) y honorarios de Merck Suiza (2017) por una consultoría sobre el riesgo de LMP en personas con esclerosis múltiple que reciben tratamiento.

Ignacio López-Goñi and Jasmina Panovska-Griffiths do not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organization that would benefit from this article, and have disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.