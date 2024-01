¿Descarbonizar el carbón? Así funciona la minería inversa

Disclosure statement

Asun Cámara Obregón es la coordinadora del Proyecto LIFE Carbon2Mine (Ref. LIFE21-CCM-ES-LIFE-CARBON2MINE/101074333).

Alís Novo Fernández está contratada con financiación a cargo del proyecto europeo Proyecto LIFE Carbon2Mine (Ref. LIFE21-CCM-ES-LIFE-CARBON2MINE/101074333).

Carlos A. López Sánchez es investigador del Proyecto LIFE Carbon2Mine (Ref. LIFE21-CCM-ES-LIFE-CARBON2MINE/101074333).

Iyán Teijido-Murias es beneficiario de una Ayuda del Programa "Severo Ochoa" para la formación en investigación y docencia del Principado de Asturias (Código BP21/125).

Jose V. Roces-Díaz es investigador del Proyecto LIFE Carbon2Mine (Ref. LIFE21-CCM-ES-LIFE-CARBON2MINE/101074333).

Marcos Barrio-Anta es investigador del Proyecto LIFE CArbon2Mine (Ref. LIFE21-CCM-ES-LIFE-CARBON2MINE/101074333).

Tamara Martínez Martínez está contratada con financiación a cargo del Proyecto LIFE Carbon2Mine (Ref. LIFE21-CCM-ES-LIFE-CARBON2MINE/101074333).

María Castaño Díaz does not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organization that would benefit from this article, and has disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.