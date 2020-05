Dossier : La solidarité en temps de crise

En cette période de pandémie, la solidarité est devenue le mot d’ordre. Elle s’est organisée au niveau local, entre voisins, entre inconnus, pour aider les personnes en première ligne ou les personnes dans le besoin. Au niveau national, les agriculteurs ont bénéficié de nouveaux bras pour continuer à nourrir le pays. Et à l’international, l’Europe tente de retrouver la solidarité et la coopération de tous les pays membres.

Des intellectuels, scientifiques et économistes ont déjà pensé un monde d’après plus solidaire, notamment avec les économies sociales et solidaires, un modèle de santé plus à l’écoute des patients ou encore des innovations écologiques pour mieux vivre ensemble. La pandémie va-t-elle propulser sur le devant de la scène, toutes ces initiatives qui oeuvraient à petite échelle jusqu’à maintenant ?

Si l’envie d’aider vient spontanément, agir avec efficacité demande de la réflexion. Comment donner avec discernement en ces temps d’incertitude ?

Sebastien Bozon/AFP

Les Français se sentent-ils solidaires d’autrui ? L’altruisme se renforce-t-il ou est-il en recul ?

Martin Bureau/AFP

Dans le contexte actuel, satisfaire par soi-même quelques besoins vitaux permet de recouvrer un peu de sentiments de capacité et de liberté. Les espaces loin des villes le permettent.

Isabelle Favre , Author provided

La crise sanitaire incite chacun à redéfinir en son intimité le rapport à l’identité collective, à la citoyenneté et à l’altérité.

Philip Fong/AFP

L’impact de la crise du coronavirus sur les valeurs de solidarité des Européens pourrait rester assez faible car les crises ne sont pas les principales causes du changement de valeurs.

Ludovic Marin/AFP

L’Union européenne demande aux États et aux citoyens d’être davantage solidaires entre eux, sans jamais définir précisément le contenu et les limites de cette solidarité, ni surtout son objectif.

Danielleal-Olivas/AFP

Espaces clos et limités, difficiles d’accès et isolés du continent, les territoires insulaires interrogent la notion relative du confinement et au-delà du vivre ensemble.

Louis Brigand , Author provided

Le système de santé français s’appuie sur une double solidarité entre les bien-portants et les malades ; et entre les riches et les pauvres qui est fragilisé par le rôle accru de l’assurance privée. Jamais nous n’avons autant entendu parler de santé publique, mais sait-on vraiment ce dont il s’agit ?

Timothy A. Clary/AFP

Des initiatives tangibles comme les monnaies locales prouvent que les maux actuels du système capitaliste ne sont pas une fatalité.

Andriy Blokhin/Shutterstock

Vitamine T montre qu’insertion des exclus peut rimer avec professionnalisme et rigueur si l’on sait faire partager ses projets aux parties prenantes et trouver les véhicules institutionnels adaptés.

Anouk Desury/Vitamine T

La finance solidaire cherche à soutenir les entreprises et les projets engagés dans l’amélioration des conditions sociales et la transition écologique, au sens large. Analyse de ce marché atypique.