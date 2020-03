La preuve par trois : Pas si douces, les nouvelles mobilités !

La preuve par 3 : les experts de The Conversation déclinent 3 aspects d’une question d’actualité en 3 épisodes à écouter, à la suite ou séparément ! Dans cette série, Julien Pillot, enseignant-chercheur en économie et stratégie à l’INSEEC School of Business & Economics, démontre que les nouvelles mobilités ne sont pas forcément aussi douces qu’on nous le présente au travers l’étude de 3 cas : les véhicules électriques, les vélos et les trottinettes en libre-service.

Les opérateurs ont opté pour une stratégie de volume dont l’objectif consiste, in fine, à préempter le marché pour mieux évincer la concurrence. Et tant pis pour l’écologie.

CC BY 5.83 MB (download) La preuve par 3 : Podcast : Trottinettes en ville, une invasion massive mais très calculée.

Nick Starichenko/Shutterstock

Bien que les constructeurs redoublent d’efforts, aucune alternative crédible aux véhicules thermiques n’émerge encore. Les freins à l’adoption seront encore longs à desserrer.

CC BY-SA 6.01 MB (download) La preuve par 3 : Essor du véhicule électrique, ça freine toujours !

Matthew Ashmore/Shutterstock

L’intensité concurrentielle et la course au volume (comme pour les trottinettes) ne permettent pas encore aux opérateurs de dégager de profits et d’installer durablement leur offre.