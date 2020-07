Las emisiones de metano aumentan peligrosamente: ¿quién tiene la culpa?

Paul Krummel trabaja para el CSIRO y recibe fondos del MIT, la NASA, la Agencia Meteorológica de Australia, el Departamento de Agricultura, Agua y Medioambiente y el Department of Agriculture, Water and the Environment, y el Refrigerant Reclaim Australia.

Partners

CSIRO provides funding as a founding partner of The Conversation AU.

Université Paris-Saclay provides funding as a founding partner of The Conversation FR.

Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines provides funding as a member of The Conversation FR.

View all partners