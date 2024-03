L’héritage de Barbara Strozzi, compositrice et interprète vénitienne, quatre siècles plus tard

Dans la Venise du XVIIe siècle, les femmes n’avaient qu’un accès limité à l’éducation et à l’enseignement musical. Le monde l’interprétation et de la composition musicale était dominées par les hommes, et la participation active des femmes y était inhabituelle.

Mais l’une d’entre elles a défié cette norme et excellé en tant que chanteuse et compositrice, surmontant la résistance et la désapprobation sociale associées à celles qui cherchaient à faire une carrière musicale.

Barbara Strozzi est née le 6 août 1619 à Venise, où elle a réussi à s’imposer comme l’une des principales compositrices et chanteuses de la période baroque. Son enfance et sa formation sont entourées de mystère, et ses débuts ont été marqués par des circonstances particulières. Barbara était la fille illégitime de Giulio Strozzi, un poète et librettiste vénitien qui, plutôt que de dissimuler son origine, l’a reconnue et éduquée avec ses trois enfants légitimes.

Giulio Strozzi a ainsi défié les conventions sociales en offrant à Barbara une éducation solide. Il lui donne accès à la bibliothèque familiale et lui permet de participer à la vie culturelle et artistique qui fleurit à Venise au XVIIe siècle. La ville était un lieu crucial pour la musique baroque, et Barbara Strozzi a eu l’occasion, dès son enfance, de s’imprégner de la riche tradition musicale locale.

Son éducation musicale a été renforcée par la tutelle du compositeur Francesco Cavalli, un musicien influent de l’époque. Cavalli travaillait à Saint-Marc, la célèbre basilique de Venise, et c’est là qu’il a donné à Barbara des cours de composition et de chant. Ce soutien a été fondamental pour son développement artistique et la consolidation de ses compétences musicales.

Une œuvre unique en son genre

Grâce à cette excellente formation, Barbara Strozzi est devenue une chanteuse et une compositrice douée, reconnue pour ses capacités exceptionnelles. Sa musique, essentiellement vocale, couvre une grande variété de genres, des arias lyriques aux madrigaux et aux cantates. Ses compositions se caractérisent par leur expressivité, leur originalité et leur complexité technique, et témoignent de sa maîtrise de la forme musicale et de sa grande capacité à explorer les émotions.

En tant que soprano, elle a interprété elle-même un grand nombre de ses compositions, ce qui a ajouté une dimension unique à son œuvre. Ses talents de chanteuse ont influencé sa façon de concevoir et d’écrire la musique vocale, et l’accent mis sur l’expressivité vocale est devenu la marque de son style.

Outre ses compétences techniques, Barbara Strozzi s’est également distinguée par sa capacité à fusionner des éléments de la tradition musicale italienne avec des éléments originaux. Ses compositions étaient novatrices et reflétaient l’influence de compositeurs contemporains, tout en conservant une identité unique : elle était capable de capturer l’essence de la période baroque tout en marquant de son empreinte le paysage musical de l’époque.

Une musique novatrice

Malgré ses indéniables compétences, elle a affronté de nombreuses difficultés. Comme l’explique Sandra Soler Campo dans Women Musicians : Difficulties, Advances and Goals to Achieve in the 21st Century, les restrictions liées au genre ont empêché, au fil de l’histoire, l’accès des femmes à l’éducation musicale, leur participation à la sphère professionnelle de la musique et la publication des œuvres qu’elles composaient.

L’un des aspects les plus remarquables de la contribution de Barbara Strozzi est sans aucun doute sa capacité à se frayer un chemin dans un monde musical dominé par les hommes.

Elle a également dû surmonter les stéréotypes associés aux femmes dans le monde artistique, la tendance de l’époque étant de lier la créativité artistique à la masculinité. Cela engendrait de la méfiance et du scepticisme à l’égard des femmes qui excellaient dans des domaines tels que la musique. C’est dans la sphère privée que les femmes étaient socialement censées s’épanouir, ce que Barbara Strozzi n’a jamais voulu assumer.

Contrairement à de nombreuses femmes de son époque, et grâce à ses compétences et à sa détermination, elle est parvenue à publier huit recueils de musique. Cela lui a permis d’asseoir sa notoriété, car ses compositions étaient novatrices et expressives. Grâce à ces publications, nous pouvons toujours interpréter et écouter son œuvre très personnelle et originale, tant au niveau des textes et des thèmes que de la musique.

Une figure de référence

Outre sa carrière musicale, Barbara Strozzi était connue pour sa beauté ; elle fut la muse de plusieurs poètes et artistes de l’époque. Cette dualité entre son talent musical et son pouvoir de séduction contribue à en faire une figure singulière. Sa vie et son œuvre ont inspiré les générations suivantes, ouvrant la voie à l’excellence des femmes dans un domaine historiquement dominé par les hommes.

Aujourd’hui, il n’est pas rare de voir des œuvres de Barbara Strozzi programmées dans des concerts de musique ancienne. En 2019, à l’occasion du 400e anniversaire de sa naissance, l’autrice Mar Busquets-Mataix a publié le roman La voz y el agua, qui met en lumière sa valeur musicale en tant que chanteuse et compositrice, mais aussi son courage et le caractère visionnaire de son personnage.

Il ne fait aucun doute que Barbara Strozzi a laissé une trace indélébile dans l’histoire de la musique baroque.