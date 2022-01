Sin macrogranjas ¿podríamos consumir carne a un precio asequible?

Disclosure statement

María Arias Álvarez tiene vigentes proyectos del MICINN (RTI-2018-094404-B-C22) y pertenece al grupo de investigación CONEREPRO de la UCM.

Clemente López Bote pertenece al grupo de investigación NUTRICAL. Recibe fondos de Agencia Estatal de Investigación (ref PID2019-108695RB-C32). Se trata de un proyecto de investigación orientado a la generación de conocimiento. No tiene relación directa con el trabajo publicado ni presenta incompatibilidad.

Manuela Fernández Álvarez tiene dos proyectos de investigación vigentes: RTI2018-097549-B-I00 (MICINN) y PR2009 19/01 (Fundación Eugenio Rodríguez Pascual) Pertenece al grupo de investigación UCM "Tecnología de los Alimentos de Origen Animal" (TECNOLALIMA).

María Isabel Cambero Rodríguez pertenece al grupo de investigación UCM "Tecnología de los Alimentos de Origen Animal" (TECNOLALIMA). Es investigadora responsable del proyectos de investigación vigente: PID2019-10754RB-C22 (Ministerio de Ciencia e Innovación)

Felipe José Calahorra Fernández does not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organization that would benefit from this article, and has disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.