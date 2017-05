Boisson énergisante et alcool, un cocktail à risque… psychologique

Disclosure statement

Pierre Chandon a reçu, pour ses activités de recherches, des financements de l’INSEAD, de Sorbonne Universités, de l’Institut Benjamin Delessert, et de l’ANR. Il a été rémunéré par Nestec pour une conférence sur ses recherches. Il est membre, à titre bénévole, du conseil scientifique externe du Consumer Goods Forum.

Aradhna Krishna receives funding from the University of Michigan for her research. She has advised General Mills and Procter & Gamble on sensory marketing.

Yann Cornil has received funding from the Social Sciences and Humanities Research Council (Canada), from the University of British Columbia, from INSEAD, and from Institut Benjamin Delessert for his research.