Portrait(s) de France(s) : Quelle politique étrangère, pour quelle France ?

Portrait(s) de France(s), un rendez-vous bimensuel et thématique réunissant articles inédits, cartographies et podcasts, pour aborder les grands enjeux de l’élection présidentielle de 2022.

L'édito de Cyrille Bret.

Diplomatie française : l’éternelle tension entre les valeurs et les intérêts

En politique étrangère, Emmanuel Macron aura-t-il été un révolutionnaire, un réaliste ou un héritier ? Par-delà un bilan nécessairement complexe et profus, The Conversation fait émerger les contours de ce qu’aura été le « style Macron » dans ce domaine qui, à n’en pas douter, occupera une place majeure dans la campagne présidentielle des prochains mois – comme l’a déjà montré, par exemple, la polémique née de l’accrochage d’un drapeau européen sous l’Arc de Triomphe, ce 1er janvier.

Dans le sillage de sa campagne de 2017 et de ses discours fondateurs (Sorbonne, ONU), le président français a cherché plusieurs ruptures avec ses prédécesseurs : l’engagement personnel et volontaire dans diverses crises, analysé par Frédéric Charillon ; l’augmentation sensible de l’aide publique au développement relevée par Philippe Marchesin – même si la croissance des crédits ne peut répondre à tous les défis posés par cette dimension essentielle de l’action extérieure de la France ; ou encore les tentatives de promouvoir une Europe-puissance et l’autonomie stratégique européenne soulignées par Sylvain Kahn ; toutes ces initiatives ont été présentées par leur auteur comme autant de ruptures. Car le « style Macron » valorise la « disruption » en politique intérieure comme sur la scène internationale.

Toutefois, il convient de tempérer la portée de cette « révolution diplomatique » car un réalisme certain s’est affirmé sans réticence : avec l’Arabie saoudite malgré l’affaire Khashoggi ; avec les Émirats arabes unis malgré la guerre au Yémen ; et avec la Russie malgré les sanctions. La Realpolitik fait partie du logiciel macronien : l’addiction de la France aux exportations de défense selon l’expression de Josselin Droff et Julien Malizard, en atteste. Et, dans un contexte de concurrence internationale exacerbée, la France cherche toujours à attirer les meilleurs étudiants étrangers – mais, constate Alessia Lefébure, la tâche est de plus en plus ardue…

Ce qui est sûr, c’est que, en politique étrangère, le « style Macron » aura été éclectique : le révolutionnaire aura cohabité avec l’héritier et le réaliste avec l’idéaliste. Il y a cinq ans, le candidat Macron avait théorisé le « en même temps » pour dépasser le clivage entre la gauche et la droite à l’intérieur. Une fois installé à l’Élysée, il a mis en œuvre ce principe sur la scène internationale au nom de la préservation des intérêts, des alliances et des ambitions de la France. Si l’élection de 2022 ne se gagnera probablement pas sur les questions internationales, le « style Macron » en diplomatie fera sans aucun doute l’objet de nombreuses discussions.

Cyrille Bret

Étienne Laurent/AFP

De quoi la France est-elle le nom dans le monde ?

À l’aube d’un nouveau quinquennat, retour sur la politique étrangère française de ces cinq dernières années.

> Lire l’article

Alain Jocard/AFP

L’atout de la puissance militaire française dans l’UE

Unique puissance nucléaire de l’UE, forte de son expérience militaire, la France a l’opportunité d’être écoutée par des Européens qui doivent faire face à des menaces géopolitiques.

> Lire l’article

Ludovic Marin/AFP

Aide au développement : que fait la France ?

La France est un acteur important de l’aide au développement, notamment en Afrique. Mais comment agit-elle et pourquoi ?

> Lire l’article

Stas Knop/Shutterstock

Perte d’attractivité des universités : qui veut (encore) venir étudier en France ?

Malgré de nombreuses réformes, l’enseignement supérieur français poursuit sa descente dans les classements d’attractivité et d’accueil d’étudiants étrangers. Pourquoi ?

> Lire l’article

L’infographie

Fourni par l'auteur

L’étude des données des exportations d’armes françaises permet de faire ressortir les particularités de la place du pays dans ce marché explosif. Panorama en graphiques

> Lire l’article