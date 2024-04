Un meilleur équilibre oméga-6/oméga-3 dans l’assiette aide à lutter contre l’obésité et ses complications

Dans notre alimentation, l'apport en acides gras oméga-6 et en acides gras oméga-3 est trop déséquilibré, ce qui augmente le risque d’obésité et pourrait aussi favoriser certains troubles cognitifs. Incorporer davantage de sources d’oméga-3 dans nos menus, comme les poissons gras, les noix ou encore les graines de lin, pourrait avoir un impact significatif sur notre santé.

Dans un monde où la lutte contre l’obésité occupe une place prépondérante dans les préoccupations de santé publique, nous sommes constamment bombardés d’informations sur les régimes, les exercices et les modes de vie sains.

Près d’un Français sur deux est en surpoids ou obèses. Mais saviez-vous que ces chiffres cachent une véritable bataille qui se déroule dans nos organes et dans notre cerveau ?

Respecter un certain ratio oméga-6/oméga-3

Derrière le problème de santé publique du surpoids et de l’obésité se dessine en réalité une toile bien plus complexe reliant nos habitudes alimentaires à notre bien-être mental. Au cœur de cette relation se trouve un équilibre délicat entre deux types d’acides gras : les oméga-6 et les oméga-3.

Les aliments les plus riches en acides gras oméga-3 sont la noix et les huiles de colza, de lin, de soja, etc. ainsi que les poissons gras comme le saumon, le thon, le maquereau, la sardine ou encore l’anchois.

Les acides gras oméga-6 sont quant à eux notamment retrouvés dans les huiles de tournesol, de pépins de maïs, de raisin ou d’argan.

Imaginez ceci : chaque fois que nous optons pour des aliments riches en oméga-6, telles que certaines huiles végétales et des aliments ultra-transformés (par exemple les plats cuisinés que l’on retrouve en supermarché, les biscuits sucrés et biscuits apéritifs, les chips ou encore les soupes instantanées), nous exacerbons notre risque d’obésité.

Mais ce qu’on ignore encore trop souvent, c’est que nous favorisons également une inflammation chronique qui peut affecter notre cerveau de manière insidieuse et ainsi favoriser certains troubles neurologiques comme l’anxiété.

Des centres de référence comme l’Organisation mondiale de la santé (OMS) ou encore les National Institutes of Health (NIH) aux États-Unis recommandent de consommer entre 3 et 5 oméga-6 pour 1 oméga-3 (ratios 3/1 à 5/1). Cependant, la consommation alimentaire de la plupart des pays développés et en développement dépasse 10/1 et peut même atteindre 15/1. En d’autres termes, la consommation d’oméga-6 est plus de dix fois, et jusqu’à quinze plus importante que celle d’oméga-3 !

Quels liens entre acides gras, obésité et neuroinflammation ?

L’obésité est le résultat d’une interaction complexe entre des causes génétiques et environnementales, dans laquelle l’alimentation joue un rôle majeur.

Cette pathologie est associée à de nombreuses comorbidités telles que le diabète de type 2, les maladies cardiovasculaires, l’arthrose, les cancers et des troubles neurologiques (anxiété, dépression, troubles cognitifs…).

Une consommation excessive de calories entraîne une dysfonction métabolique, appelée aussi syndrome métabolique qui se caractérise notamment par un tour de taille élevé, une anomalie des taux de sucres et de lipide dans le sang, de l’hypertension artérielle…

On sait désormais qu’elle est également responsable d’une inflammation chronique au niveau du système nerveux central et, en particulier du cerveau, qui est connue sous le nom de neuroinflammation.

Une inflammation qui touche différentes régions clés du cerveau

Cette neuroinflammation constatée dans l’obésité affecte plusieurs régions du cerveau, notamment le cortex (responsables de la motricité, la sensibilité, la sensorialité, le langage…), l’amygdale (qui coordonne le centre des émotions, le bonheur, la peur, la colère, l’anxiété…), l’hippocampe (qui régit la cognition, notamment l’apprentissage, la mémoire..) et l’hypothalamus.

Or l’hypothalamus est la principale région cérébrale qui contrôle le comportement alimentaire ainsi que l’équilibre entre les entrées (via l’alimentation) et les dépenses énergétiques (homéostasie énergétique). On pense ainsi que la neuroinflammation constatée au niveau du cerveau contribue aux dysfonctionnements cognitifs et métaboliques observés dans l’obésité.

Des travaux chez l’animal pour comprendre les effets chez l’humain

Nous avons mené une étude dans laquelle nous sommes intéressés, chez des souris soumises à différents régimes alimentaires, au développement de l’obésité, au métabolisme du glucose, à l’inflammation et au comportement.

Travailler sur des souris plutôt que sur des humains offre la possibilité d’explorer directement les effets de la consommation d’acides gras sur le cerveau et son fonctionnement.

En effet, dans les études chez les souris, il est possible de contrôler précisément l’alimentation en acides gras, ce qui est difficile à réaliser chez les humains pour des raisons d’éthique et de suivi. De plus, les souris ont une durée de vie courte et se reproduisent rapidement, ce qui permet des études longitudinales et génétiques difficiles à réaliser chez l’être humain.

Enfin, en tant que modèle biologique, la souris partage de nombreux gènes et voies métaboliques avec notre espèce, ce qui en fait un modèle pertinent pour étudier les effets des acides gras sur le cerveau et leur impact sur la santé neurologique.

La santé et le comportement de souris altérés par des régimes déséquilibrés

Concrètement, comment avons-nous procédé ? Nous avons nourri les souris pendant cinq mois avec des régimes alimentaires qui contenaient des apports identiques en lipides, glucides et protéines, mais qui présentaient des rapports différents entre les acides gras oméga-6 et oméga-3.

Un premier groupe était nourri avec un régime bénéfique enrichi en huile de colza (caractérisé par un rapport oméga-6/oméga-3 bas, inférieur aux préconisations des organismes de référence en santé). Un deuxième groupe était alimenté avec un régime proche de ce qui est retrouvé dans l’alimentation humaine occidentale, à base d’huile de soja et d’huile de maïs (rapport oméga-6/oméga-3 moyen). Enfin, un troisième groupe suivait un régime extrêmement délétère, très enrichi en huile de tournesol (rapport oméga-6/oméga-3 très élevé).

Nous avons constaté que les souris nourries avec un régime riche en acides gras oméga-6 par rapport aux acides gras oméga-3 ont montré une propension accrue à l’obésité. Cette tendance à l’accumulation de graisse corporelle s’est accompagnée d’une altération des capacités de régulation du taux de sucre dans le sang (ou glycémie), un facteur qui est clé dans le développement du diabète de type 2 chez l’humain.

Des résultats à confirmer sur l’humain

Notre étude a également révélé que les souris exposées à des rapports élevés d’acides gras oméga-6/oméga-3 (via un apport très important en huile de tournesol) présentaient une inflammation accrue dans différents organes, notamment dans le foie et les tissus adipeux, en cohérence avec ce que l’on sait des complications métaboliques associées à l’excès de graisse corporelle chez l’humain.

Une inflammation accrue était aussi détectée de façon caractéristique dans leur cerveau, en particulier dans l’hypothalamus et dans l’hippocampe, des régions respectivement impliquées dans la régulation de la prise alimentaire et de la mémoire. Il est alors possible que cette inflammation cérébrale, appelée neuroinflammation, soit à l’origine du déclenchement des comportements anxieux et des déficits de mémoire spatiale que nous avons observés chez ces souris, suggérant une corrélation entre l’excès d’acides gras oméga-6 et les altérations neurologiques.

En revanche, les souris nourries avec un régime riche en acides gras oméga-3 (caractérisé par un apport important en huile de colza) présentaient une réduction de l’obésité, avec une accumulation moindre de graisse corporelle et une meilleure régulation du taux de glucose. De plus, ces souris montraient une réduction de l’inflammation dans leurs tissus périphériques (foie et tissus adipeux) ainsi qu’au niveau du cerveau. Sur le plan comportemental, ces souris se sont avéré moins souffrir de symptômes d’anxiété et avoir de meilleurs scores de mémoire spatiale.

Adoptons de bonnes habitudes alimentaires

Des investigations complètes doivent désormais être menées chez l’humain pour confirmer ces hypothèses. Cependant nos résultats soulignent dès à présent l’importance de maintenir un équilibre adéquat entre les acides gras oméga-6 et oméga-3 dans l’alimentation, conformément aux recommandations des organismes de référence en santé, afin de prévenir non seulement les complications métaboliques (diabète, hypertension artérielle, risques cardiovasculaires…), mais aussi neurologiques associées à l’obésité.

Dans notre société où les aliments transformés riches en acides gras oméga-6 sont omniprésents, il est crucial de sensibiliser à l’importance de l’apport en acides gras oméga-3 pour maintenir une bonne santé métabolique et neurologique.

Il ne s’agit évidemment pas d’éliminer l’huile de tournesol à cause de ses acides gras oméga-6 et de ne consommer que de l’huile de colza pour ses oméga-3. Toutefois, des changements d’habitudes alimentaires simples s’imposent, comme privilégier les sources d’acides gras oméga-3 telles que les poissons gras, les noix et les graines de lin, qui pourraient avoir un impact significatif sur notre santé.