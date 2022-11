COP 27 : une décision historique… et un terrible statu quo

Disclosure statement

Thomas Burelli est co-directeur du Centre du droit de l'environnement et de la durabilité mondiale à l'Université d'Ottawa.

Alycia Leonard est membre du groupe "Energy and Power" à l'Université d'Oxford. Sa recherche fait partie du programme "Climate Compatible Growth" qui est fondée par le bureau des affaires étrangères, du Commonwealth et du développement du Royaume-Uni.

Elie Klee a reçu des financements de l'Université d'Ottawa au titre de coordinateur du Centre du droit de l'environnement et de la durabilité mondiale (CDEDM).

Alexandre Lillo, Erin Dobbelsteyn, Justine Bouquier, and Lauren Touchant do not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organization that would benefit from this article, and have disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.