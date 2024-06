Extrema direita avança menos do que o esperado nas eleições europeias

Os resultados das eleições europeias confirmaram o aumento previsto dos partidos de extrema direita. Embora muitos desses partidos tenham registrado pontuações crescentes, a onda não constitui um maremoto. E ela varia em escala de país para país.

Considerando todos os grupos juntos, os partidos de extrema direita agora têm um total de 174 assentos, ou 24% dos 720 assentos no Parlamento. Em 2019, eles tinham um total de 165 membros eleitos, ou pouco mais de um quinto do total - levando em conta as 29 cadeiras do Partido Brexit no Reino Unido.

Essa nova distribuição de assentos não deve mascarar a distorção significativa causada pelo peso relativo das representações nacionais.

Os maiores contingentes da extrema direita em termos de assentos são o RN (30 assentos) na França, o Fratelli d'Italia (24), o PiS polonês (20), o AfD alemão (15) e o Fidesz de Viktor Orban na Hungria (11). Somente esses cinco partidos representam mais de 57% de todos os representantes eleitos de extrema direita.

Velhos e novos atores

Esses resultados, no entanto, atestam a consolidação dos partidos de extrema direita e sua presença em quase todos os Estados-Membros da UE. Nada menos que cinquenta partidos podem ser equiparados a essa família política e, até o momento, apenas Irlanda e Malta permanecem intocadas pelo fenômeno.

Ralf Hirschberger/AFP

Na França, Itália, Polônia, Hungria, Dinamarca e Holanda, em particular, o cenário da extrema direita é composto por duas ou até três formações, como a concorrência entre o Rassemblement National e a Reconquête na França ou a concorrência entre o Fratelli d'Italia e a Lega na Itália.

Ao lado dos principais atores estabelecidos na extrema direita, como o RN francês, o FPÖ austríaco, o Fidesz húngaro, a Lega italiana e o Vlaams Belang belga, há vários anos vimos o surgimento de novos grupos, como o Reconquête na França, o Danish Democrats (DD), o Latvia First (LPV), o Chega em Portugal e o AUR na Romênia.

Outros movimentos desapareceram do cenário político, especialmente na Europa Central e Oriental, onde os sistemas partidários tradicionalmente permanecem mais fluidos.

Desempenhos variáveis

Entretanto, essa nova onda da extrema direita europeia está longe de ser uniforme. Na noite de 9 de junho, esses partidos ficaram em primeiro lugar na França, Itália, Hungria e Áustria. Na Bélgica, o Vlaams Belang também ficou em primeiro lugar no distrito eleitoral flamengo. Na Holanda, o Partido da Liberdade (PVV) ficou em segundo lugar, atrás da coalizão de esquerda, conquistando 6 cadeiras. Em 2019, os partidos de extrema direita dominaram as urnas em cinco países: Itália (Lega), França (RN), Hungria e Polônia, bem como no Reino Unido, onde o Partido Brexit conquistou 29 cadeiras, melhorando o desempenho do UKIP cinco anos antes.

Esses partidos registraram seus ganhos de votos mais significativos na Áustria (+8 pontos), Holanda (+14 pontos) e Bulgária (+13 pontos). Na Romênia, o AUR está fazendo uma entrada forte, melhorando sua pontuação nas eleições legislativas de dezembro de 2020, com 15 % dos votos e 6 assentos que, sem dúvida, serão altamente cobiçados.

Na França, o bloco de extrema direita RN + Reconquête representou sozinho 37% dos votos expressos, um recorde histórico desde 1979. Na Itália, o sucesso do partido de Giorgia Meloni, com 28,8% dos votos e 24 assentos, reflete em grande parte a recomposição em andamento dentro do bloco de direita e o declínio da Liga de Matteo Salvini: em 2019, este último liderou a pesquisa com mais de 34% dos votos e 29 assentos; em 2024, a Liga obteve menos de 10% dos votos e apenas 8 assentos. Na Holanda, esse jogo de vasos comunicantes está ocorrendo às custas do Fórum pela Democracia (FvD), que está perdendo a maior parte de seu apoio em 2019, sem dúvida em parte para o PVV.

Embora a extrema direita permaneça em um nível alto, ela está em baixa em comparação com 2019 na Hungria e na Polônia, onde o PiS perdeu 12 pontos e 7 cadeiras em cinco anos. De volta à oposição desde as eleições legislativas de outubro de 2023, o partido de Jarosław Kaczyński está sofrendo parcialmente com a concorrência da Confederação da Liberdade e Independência, que se estabeleceu no coração da direita polonesa com 12 % dos votos e 6 assentos. Na Hungria, o Fidesz obteve 45% dos votos, uma queda de 8 pontos percentuais. O partido de Viktor Orban enfrentou forte concorrência do Movimento Nossa Pátria (MHM), de extrema direita (7%), e do novo partido Respeito e Liberdade (Tisztelet és Szabadság), liderado pelo centrista Péter Magyar (29,7%).

Na Finlândia, os finlandeses estão pagando caro por sua participação no governo e estão em queda acentuada (-6 pontos) em 2019. Em Portugal, o Chega teve dificuldades para repetir seu desempenho nas eleições gerais de março passado, caindo para 9% dos votos (2 cadeiras).

A ascensão da extrema direita também continua limitada na Espanha, onde o Vox ganhou 2 assentos em comparação com 2019, e na Suécia, onde os democratas voltaram mais ou menos ao ponto em que estavam há cinco anos, com uma queda de 2 pontos. Na Estônia, o EKRE terminou com 15 % dos votos, um ligeiro aumento.

Do outro lado do Reno, o AfD se estabilizou em 16% dos votos, atrás dos social-democratas do SPD, e tem 15 assentos, 6 a mais do que há cinco anos, longe dos resultados que as pesquisas ainda prometiam, com 22% dos votos em média em janeiro passado. As inúmeras controvérsias em torno do projeto “ remigration ” e as declarações polêmicas de Maximilian Krah sobre a SS claramente afastaram alguns eleitores alemães.

Adam Berry/AFP

A exclusão do AfD pelo grupo Identidade e Democracia (ID) na véspera da eleição provavelmente ajudou a marginalizar ainda mais o partido de Tino Chrupalla e Alice Weidel.

O AfD também está enfrentando a concorrência em seu flanco esquerdo da novíssima Aliança Sahra Wagenknecht (BSW), creditada com 6% dos votos, com temas anti-imigração muito semelhantes aos do AfD.

Camadas sucessivas de ressentimento

Em toda a Europa, a popularidade dos movimentos de extrema direita está enraizada na “ policrise ” à qual os cidadãos europeus têm sido expostos desde 2008, na forma de camadas sucessivas de ressentimento acumuladas desde a crise financeira até a atual guerra na Ucrânia, passando pela crise de refugiados de 2015 e a pandemia de Covid-19. Uma mistura de questões perfeitamente resumida pelo slogan eleitoral do FPÖ austríaco na corrida para a votação :

“ Pare o caos europeu, a crise de asilo, o terror climático, o belicismo e o caos do Corona ”…

Vários fatores estão atualmente impulsionando a ascensão de partidos como o RN na França e o AfD na Alemanha. O contexto econômico e o aumento dos preços ainda pesam muito na opinião pública e, como o RN na França, alimentam frustração e raiva em torno das questões de poder de compra e custo de vida, inclusive entre as classes médias.

De uma perspectiva cultural, a extrema direita continua a capitalizar as inseguranças culturais ligadas à imigração, conforme evidenciado pelas recentes eleições na Holanda. A migração continua sendo uma questão fundamental para os partidos extremistas e dominou a agenda eleitoral dessas eleições europeias na Alemanha, Polônia e França, em particular.

As incertezas geopolíticas que cercam a guerra na Ucrânia estão permitindo que a extrema direita levante a voz contra os governos europeus que lutam para apoiar o esforço de guerra de Kiev, acusando-os de belicismo e pedindo um recuo nacional, como no caso do AfD da Alemanha e do FPÖ da Áustria.

Desempenho ainda indexado ao ciclo político nacional

Em muitos casos, a extrema direita europeia conseguiu explorar a seu favor o impacto socioeconômico da guerra, concentrando-se habilmente em questões nacionais.

Além disso, houve uma reação contra as políticas de transição energética e o Pacto Verde Europeu. Assim como nos recentes movimentos de agricultores, grupos extremistas em toda a Europa estão se mobilizando em torno da raiva contra uma ecologia que eles denunciam como “punitiva ”.

Em países como França, Alemanha, Bélgica, Áustria, Bulgária e Romênia, a pontuação da extrema direita reflete um voto de desconfiança nos governos no poder. Como sabemos, as eleições europeias são geralmente vistas como eleições de “segunda ordem”, com menos coisas em jogo, e propícias à expressão de descontentamento e ao voto de protesto incorporado por partidos como o RN na França ou o AfD do outro lado do Reno.

Em outros lugares, em países como a Itália e a Holanda, o sucesso europeu dos Fratelli d'Italia ou do PVV de Geert Wilders amplia os bons desempenhos desses partidos nas recentes eleições nacionais. Na Itália, Giorgia Meloni esteve fortemente envolvida na campanha europeia e seu partido se beneficiou da popularidade ainda relativamente intacta do chefe de governo no cargo desde setembro de 2022.

Extrema direita normalizada

Por fim, essa nova onda reflete a crescente normalização desses partidos, perfeitamente ilustrada pela versão “ dédiabolisation ” de Marine Le Pen ou o pragmatismo político de Giorgia Meloni na Itália. No período que antecedeu as eleições europeias, a maioria dos partidos de extrema direita, como o PVV de Geert Wilders ou o RN na França, moderou estrategicamente suas posições sobre a Europa, abandonando os temas mais radicais em torno de seus planos de deixar a UE ou criar uma nova Europa de nações livres e independentes, a antiga antífona lepéniste ainda no centro do projeto europeu do RN e seus semelhantes.

Acima de tudo, a extrema direita se beneficia, em muitos casos, da atitude dos principais partidos da direita tradicional que, como os Républicains na França ou os liberais holandeses do VVD, tentam adotar os temas da extrema direita e, ao fazê-lo, dão maior legitimidade a esses grupos.

Sozinhos ou em coalizão, os partidos de extrema direita estão agora no poder em seis países da UE, desde a Itália de Giorgia Meloni até a Finlândia, a Hungria de Viktor Orban e, mais recentemente, a Holanda, a Eslováquia e a Croácia. Na Suécia, os Democratas de Jimmie Åkesson estão apoiando o governo de centro-direita de Ulf Kristersson sem participação. Amanhã, a extrema direita poderá entrar novamente no governo da Áustria ou até mesmo da Bélgica, onde o cordão sanitário mantido pela Nova Aliança Flamenga (N-VA) em torno do Vlaams Belang parece cada vez mais frágil à medida que o partido de Tom Van Grieken avança.

Quais são as perspectivas?

Embora ainda seja muito cedo para comentar sobre o impacto da votação, a consolidação da extrema direita em um grande número de Estados-Membros deve representar um grande desafio para a União Europeia nos próximos meses e anos, especialmente nas principais questões de imigração, transição energética ou apoio à Ucrânia.

Embora as principais forças pró-europeias mantenham a maioria, a mudança no equilíbrio de poder, a crescente normalização dos principais atores da extrema-direita na Europa e o número cada vez maior de alianças que esses partidos conseguem forjar com os partidos tradicionais de direita são tendências subjacentes que inevitavelmente pesarão sobre o futuro equilíbrio de poder no novo parlamento e, mais ainda, em muitos Estados-Membros da UE.

Mais do que nunca, a extrema direita enfrenta agora o desafio da unidade e de sua capacidade de reunir forças que ainda estão divididas no parlamento, entre o grupo dos Conservadores e Reformistas Europeus (ECR), liderado por Giorgia Meloni, e o grupo Identidade e Democracia (ID), liderado pelo RN francês e seus aliados na Liga e no PVV. Isso sem mencionar os poucos eurodeputados que se desviaram para o Grupo dos Não-inscritos, como os eurodeputados húngaros do Fidesz.

Essa divisão ainda reflete a realidade de uma família heterogênea de extrema direita. Embora muitos desses partidos estejam unidos em sua oposição à imigração, em suas críticas à integração europeia e em sua rejeição ao Pacto Verde, ainda há linhas divisórias em torno da Ucrânia, das relações com a Rússia, das principais políticas econômicas e monetárias da UE e da defesa dos valores tradicionais.

Além disso, há o fato de que esses movimentos se integraram de forma diferente em seus respectivos sistemas políticos. Ao lado de uma extrema direita “integrada”, como a que está se desenvolvendo na Itália e na Holanda, ainda há movimentos que são mantidos - por enquanto - à distância do poder por um cordão sanitário, como o RN francês, o AfD alemão ou o Vlaams Belang em Flandres. Em outros lugares, a extrema direita também é representada por movimentos nacionalistas de ultradireita, como o Vazrazhdane, na Bulgária, o Mouvement Notre patrie (MHM), na Hungria, e o Mouvement pour la patrie croate (DPMS), na Croácia, que são mais difíceis de alcançar politicamente.

Nesse cenário mutante da extrema direita, as grandes manobras começaram em torno do grupo CRE de Giorgia Meloni. A força do grupo RN no parlamento já está atraindo a cobiça do chefe do governo italiano; por sua vez, Viktor Orbán lançou um apelo à unidade. Na extrema direita do parlamento, as linhas provavelmente mudarão nas próximas semanas.